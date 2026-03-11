Boric se despide en cadena nacional: “Me voy con la frente en alto y con las manos limpias”

En su última cadena nacional como Presidente, Gabriel Boric hizo un balance de su gobierno, combinando autocrítica, defensa de su gestión y señales de continuidad institucional a horas del cambio de mando. En un mensaje marcado por la frase “quedará para Chile”, el Mandatario afirmó que el país “es un mejor lugar que hace cuatro años” y destacó avances como el salario mínimo, las 40 horas y el copago cero en salud. También reconoció deudas pendientes, como el fin del CAE y la Sala Cuna universal, y asumió errores en episodios como el caso Monsalve y la fallida compra de la casa de Salvador Allende. Boric cerró asegurando que Chile tendrá un “cambio de mando impecable” y que dejará La Moneda “como un ciudadano más”.

Acuerdo en el Senado: derecha liderará tres años y el PS uno en la mesa 2026-2030

Tras una negociación de 72 horas, Chile Vamos y el Socialismo Democrático sellaron un acuerdo para la gobernanza del Senado durante el periodo 2026-2030. El pacto establece que la centroderecha presidirá la Cámara Alta durante tres de los cuatro años del ciclo y el socialismo solo uno. La rotación contempla a Paulina Núñez e Iván Moreira en 2026; un representante del PS en 2027; Javier Macaya junto a Karim Bianchi en 2028; y Luciano Cruz-Coke con Rojo Edwards en 2029. El acuerdo también define la conducción de las 23 comisiones, con la presidencia de Hacienda dominada tres años por la derecha.

Pamela Jiles presidirá la Cámara tras acuerdo entre oficialismo, DC y PDG

Tras intensas negociaciones, las bancadas del oficialismo, la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente alcanzaron un acuerdo para la mesa directiva de la Cámara de Diputados para el período 2026-2030. El pacto permitirá que Pamela Jiles (PDG) asuma la presidencia en 2026, seguida por la DC en 2027, el PS en 2028 y nuevamente el PDG en 2029. El entendimiento asegura mayoría para el bloque opositor al gobierno entrante de José Antonio Kast, que proyecta reunir cerca de 79 votos para controlar la testera y las principales comisiones de la corporación.

DC pone en duda acuerdo por mesa de la Cámara y advierte que podría “tomar camino propio”

La Democracia Cristiana puso en duda el acuerdo administrativo con el oficialismo para la rotación de la presidencia de la Cámara de Diputados. Aunque el diputado Héctor Barría aseguró que el partido cumplirá los compromisos, el senador Iván Flores advirtió que la colectividad evalúa “tomar un camino propio” si no existen garantías políticas. En medio de negociaciones tensas entre oficialismo y derecha, la DC acusa sentirse “el jamón del sándwich” y advierte que el escenario podría complicar la gobernabilidad en el Congreso.

Reforma al sistema político no se votó y quedará para el gobierno de Kast

La reforma al sistema político impulsada por el gobierno de Gabriel Boric no alcanzó a votarse antes del recambio institucional y deberá ser retomada por la próxima administración y el nuevo Congreso. La sesión del Senado se destinó finalmente a los discursos de despedida de parlamentarios, dejando fuera el proyecto que buscaba reducir la fragmentación partidaria y endurecer requisitos para crear partidos. El senador y futuro ministro de la Segpres, José García Ruminot, confirmó que la iniciativa será tarea del nuevo ciclo legislativo que comienza con el gobierno de José Antonio Kast.

Chile supera el 50% de su mar protegido tras ampliar parques Nazca–Desventuradas y Juan Fernández

Chile superó el 50% de su Zona Económica Exclusiva bajo protección marina luego de que el Presidente Gabriel Boric firmara el decreto que amplía los parques marinos Nazca–Desventuradas y Mar de Juan Fernández. La medida suma cerca de 360 mil km² y eleva la superficie protegida a más de 947 mil km², posicionando al país entre los líderes mundiales en conservación oceánica. La iniciativa, impulsada por la comunidad de Juan Fernández, busca resguardar ecosistemas de alta biodiversidad y especies únicas, además de reforzar el compromiso internacional de proteger al menos el 30% de los océanos hacia 2030.

Irán anuncia despliegue de minas en el Estrecho de Ormuz y sube tensión con EE.UU.

Irán anunció que desplegará minas navales en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas clave para el transporte mundial de petróleo. Según reportes, embarcaciones pequeñas transportarían los artefactos para bloquear el paso de buques petroleros. La decisión eleva la tensión con Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump advirtiera que responderá con una ofensiva “veinte veces más fuerte” si Teherán interfiere en el tránsito de crudo. El estrecho conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y por él circula una parte relevante del suministro energético global.