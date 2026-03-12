Kast fija el sello de su gobierno: orden, dios, familia y la autoridad de Portales

En su primer discurso como Presidente desde el balcón de La Moneda, José Antonio Kast delineó el marco ideológico de su gobierno, centrado en el orden, la familia, la fe y una concepción fuerte de la autoridad del Estado. El Mandatario describió un país en crisis y anunció un “gobierno de emergencia” para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico. En su intervención citó a Diego Portales como símbolo de carácter y autoridad republicana, prometió respaldo total a las fuerzas de seguridad y cerró con un llamado a “recuperar el país”, apelando a valores tradicionales y a la ayuda de dios para abrir “una nueva era para Chile”.

Kast firma primeros decretos: cierre fronterizo, auditoría del Estado y plan para destrabar inversiones

En su primer día como Presidente, José Antonio Kast firmó un paquete de decretos que fija las prioridades de su gobierno. Entre las medidas destaca la Política Nacional de Cierre Fronterizo y la declaración de Zona Militar en sectores de la frontera con Bolivia, junto con el despliegue de Fuerzas Armadas, drones y vigilancia tecnológica en el norte. También nombró a Alberto Soto como comisionado presidencial para la Macrozona Norte. El Mandatario ordenó además una auditoría total del Estado y estableció plazos para destrabar proyectos de inversión por más de USD 16.000 millones. El plan incluye la creación del “Escudo Fronterizo” y la conducción del Minvu en la reconstrucción de zonas afectadas por desastres.

Ministra Steinert viaja a Los Lagos tras carabinero baleado y promete “penas máximas”

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, viajó a la región de Los Lagos para expresar el respaldo del gobierno al sargento segundo de Carabineros Javier Figueroa, quien permanece con muerte cerebral tras recibir un disparo en la cabeza en Puerto Varas. La secretaria de Estado afirmó que el Ejecutivo actuará como querellante y buscará las penas más altas posibles contra los responsables, incluso presidio perpetuo calificado. Por ahora no hay detenidos y la investigación se mantiene en reserva, mientras trabajan en el caso Carabineros, la PDI y la Fiscalía.

Ataque con piedras a vehículo del subsecretario de RR.EE. cerca de Plaza Baquedano

El vehículo en que se trasladaba el subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, fue atacado con piedras durante una manifestación en las cercanías de Plaza Baquedano. El hecho ocurrió cuando la autoridad salía desde La Moneda hacia el sector oriente y se encontró con protestas en el sector de Portugal con la Alameda. Uno de los proyectiles impactó el vidrio trasero del automóvil, aunque Torres no resultó herido. El subsecretario acudió luego a Carabineros para prestar declaración. Hasta ahora no hay detenidos por el ataque.

Corte rechaza amparo de Ángela Vivanco y mantiene su prisión preventiva

La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, manteniendo la medida cautelar de prisión preventiva en el marco del caso “muñeca bielorrusa”. Vivanco está imputada por cohecho y lavado de activos presuntamente cometidos durante su ejercicio como magistrada. El tribunal concluyó que no hubo ilegalidad ni falta de fundamento en las resoluciones previas y descartó vulneraciones a su estado de salud o a sus derechos procesales, dejando vigente su encarcelamiento mientras continúa la investigación.

Jorge Alessandri derrota a Pamela Jiles y asume la presidencia de la Cámara

El diputado UDI Jorge Alessandri fue elegido presidente de la Cámara de Diputados tras imponerse por un estrecho margen a Pamela Jiles (PDG) por 78 votos contra 75. La victoria se selló gracias a los apoyos de Felipe Camaño (ind. pro DC) y Jaime Mulet (FRVS), tras intensas negociaciones que reconfiguraron los acuerdos previos. Con este resultado, el oficialismo también pasa a controlar la Cámara Baja, sumándose a la presidencia del Senado encabezada por Paulina Núñez, lo que fortalece su posición para impulsar la agenda del nuevo gobierno en el Congreso.

EE.UU. investiga posible complot iraní con drones frente a California

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que su gobierno investiga una advertencia sobre un posible plan de Irán para atacar objetivos en California mediante drones lanzados desde una embarcación en la costa. La alerta surgió tras un memorando del FBI que menciona la hipótesis de un ataque si Washington intensifica sus operaciones militares contra Teherán. Aunque las autoridades analizan la información, el gobernador de California, Gavin Newsom, aclaró que no existe una amenaza inminente y que los antecedentes aún no han sido verificados.