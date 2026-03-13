Kast evalúa indultar a uniformados condenados por hechos del estallido social

El Presidente José Antonio Kast confirmó que su gobierno analiza otorgar indultos a carabineros y militares condenados por delitos cometidos durante el estallido social de 2019. En entrevista con Teletrece, señaló que el Ejecutivo revisa los casos uno a uno y que utilizará la facultad constitucional del indulto presidencial si lo estima necesario. El Mandatario afirmó que el país vivió “un momento de violencia extrema” y sostuvo que algunos funcionarios terminaron presos pese a actuar —según dijo— cumpliendo su deber. El anuncio reabre el debate sobre el uso de esta atribución presidencial tras los indultos otorgados por Gabriel Boric en 2022.

Machado reúne a miles de venezolanos en Santiago y llama a preparar el regreso a una Venezuela libre

La líder opositora venezolana María Corina Machado encabezó en Santiago un masivo encuentro con la diáspora venezolana en el Paseo Bulnes, donde cerca de 16 mil personas participaron según Carabineros. La dirigente cerró así su agenda en Chile tras asistir al cambio de mando presidencial y recibir las llaves de la ciudad de Santiago. Durante su discurso llamó a los venezolanos en el exterior a mantenerse organizados para recuperar la democracia y aseguró que existe una ruta para que quienes emigraron puedan regresar a su país “con la frente en alto”.

Gobierno de Kast revisará 40 horas y proyecto de Sala Cuna por su financiamiento

El ministro de la Segpres, José García Ruminot, anunció que el gobierno de José Antonio Kast mantendrá la ley de 40 horas, aunque buscará “corregir” aspectos de su implementación para evitar conflictos entre empleadores y trabajadores. El secretario de Estado explicó que se revisará el cálculo de la jornada laboral para darle mayor claridad y evitar interpretaciones administrativas. Además, adelantó que el Ejecutivo evaluará el proyecto de Sala Cuna universal debido a desacuerdos sobre su financiamiento y su costo fiscal. Según señaló, la revisión no implicará retroceder en beneficios laborales.

Oración por Chile: Chomalí advierte que la democracia “se gana a gotas y se pierde a litros”

El Presidente José Antonio Kast participó este jueves en la tradicional Oración Ecuménica por Chile en la Catedral Metropolitana, acompañado por la Primera Dama María Pía Adriasola y su familia. Durante la ceremonia, el arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomalí, hizo un llamado a preservar la institucionalidad y rechazar la violencia “venga de donde venga”. “La democracia es un bien que se gana a gotas y se pierde a litros si no se cuida”, advirtió en su homilía. El mandatario asistió junto a autoridades del Estado, representantes religiosos y jefes de las policías. Tras la actividad, Kast continuó su agenda con el lanzamiento de la Cátedra Presidente Sebastián Piñera en la Universidad del Desarrollo.

Daniel Núñez acusa “secuestro planificado por ultraderecha” tras ataque a Rojas Vade

El senador Daniel Núñez (PC) afirmó que el ataque contra el exconvencional Rodrigo Rojas Vade, hallado con lesiones graves y amarrado a un costado de la Ruta 78, correspondería a un “secuestro planificado por grupos de ultraderecha”. A través de redes sociales, el parlamentario condenó el hecho y advirtió que, si no se esclarece lo ocurrido, “se abre la puerta a que estos ataques se repitan”. Rojas Vade permanece internado en riesgo vital en el Hospital San Juan de Dios. El caso es investigado por el equipo ECOH del Ministerio Público como un posible secuestro con lesiones, mientras la PDI realiza diligencias para reconstruir lo sucedido.

Poduje pide salida de directora del Serviu Biobío por retrasos en reconstrucción

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que solicitó la renuncia “no voluntaria” de la directora del Serviu del Biobío, María Luz Gajardo, tras evaluar negativamente su desempeño. Según explicó, la decisión responde a atrasos en subsidios de arriendo, demoliciones y coordinación de viviendas de emergencia en medio del proceso de reconstrucción tras los incendios que afectaron a Ñuble y Biobío. El secretario de Estado sostuvo que la gestión “no era acorde con la velocidad y el compromiso” requeridos para enfrentar una tarea que involucra a miles de familias damnificadas. Gajardo debía permanecer en el cargo hasta octubre bajo el sistema de Alta Dirección Pública, pero el gobierno abrirá un nuevo concurso para reemplazarla.