Plan Escudo Fronterizo, ajuste fiscal y juicio a Zepeda: las claves del día

Kast activa plan de seguridad fronteriza en Chacalluta

El Gobierno puso en marcha el denominado plan Escudo Fronterizo en la zona de Chacalluta, en la Región de Arica y Parinacota. La iniciativa contempla el inicio de obras como zanjas en sectores estratégicos del límite norte del país, con el objetivo de reforzar el control migratorio y combatir el ingreso irregular. El plan forma parte de las medidas anunciadas por el Presidente José Antonio Kast para reforzar la seguridad en la frontera.

Oposición se reúne con ministros por plan de reconstrucción

Senadores de oposición sostuvieron una reunión con los ministros Jose García Ruminot y Álvaro Quiroz en medio de la tensión política generada por el plan de reconstrucción impulsado por el Gobierno. El encuentro buscó abordar las diferencias que han surgido en torno a las medidas económicas y el financiamiento del programa, en un contexto donde el Ejecutivo enfrenta críticas por su estrategia fiscal.

Hacienda prepara recorte fiscal y nuevas medidas de ingresos

El Ministerio de Hacienda enviará un oficio con medidas de ajuste fiscal que incluyen un recorte en el gasto público. La cartera prevé recaudar cerca de 600 millones de dólares mediante diversas acciones orientadas a fortalecer los ingresos del Estado. Las medidas forman parte de la estrategia económica del Gobierno para enfrentar las restricciones presupuestarias y mejorar la situación de las cuentas fiscales.

Ángela Vivanco será reformalizada por cohecho y lavado de activos

La exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco volverá al banquillo judicial. El Ministerio Público anunció que será reformalizada por cohecho reiterado y lavado de activos, en el marco de las investigaciones que la involucran. El proceso judicial avanza con nuevas diligencias mientras se revisan los antecedentes vinculados al caso.

Nicolás Zepeda vuelve a ser juzgado en Francia

El chileno Nicolás Zepeda enfrenta nuevamente un juicio en Francia por el asesinato de Narumi Kurosaki. El caso vuelve a los tribunales tras la decisión de realizar un nuevo proceso judicial relacionado con la muerte de la joven japonesa ocurrida en 2016. El caso ha generado amplio interés tanto en Francia como en Chile.

Kast viaja a Arica para lanzar plan Escudo Seguro

El Presidente José Antonio Kast llegará a Arica para dar inicio al plan Escudo Seguro Fronterizo, iniciativa enfocada en reforzar la seguridad en la frontera norte. El programa contempla una serie de medidas destinadas a fortalecer el control territorial y enfrentar el ingreso irregular al país.

Gobierno impulsa refuerzo de seguridad en la frontera norte

El despliegue del plan Escudo Seguro busca aumentar la presencia del Estado en la frontera con Perú y Bolivia. Las autoridades han señalado que la estrategia forma parte de una política de seguridad destinada a enfrentar el crimen organizado y el flujo migratorio irregular en el norte del país.

Ecuador impone toque de queda nocturno por violencia criminal

El Gobierno de Ecuador volvió a decretar un encierro nocturno en distintas zonas del país debido al aumento de la violencia criminal. La medida busca contener la actividad de organizaciones delictivas en medio de una crisis de seguridad que ha afectado a varias ciudades. Las autoridades ecuatorianas han intensificado las acciones para enfrentar la situación.