Kast modera su discurso, presiona al Congreso y sube tensión internacional entre Colombia y Ecuador

Kast modera discurso sobre expulsiones y abre foco en derechos sociales

El Presidente José Antonio Kast dio una señal de ajuste en su discurso migratorio al bajar el tono sobre las expulsiones y poner énfasis en avanzar en derechos sociales. En medio del debate por seguridad y control migratorio, el Mandatario planteó que el enfoque no puede limitarse solo a la expulsión de extranjeros en situación irregular, sino también a mejorar condiciones básicas y acceso a servicios. El giro se produce tras semanas marcadas por anuncios más duros en materia fronteriza y refleja un intento por equilibrar su agenda entre control y cohesión social.

Gobierno presiona al Congreso con 20 urgencias en seguridad y migración

El Ejecutivo activó una ofensiva legislativa al ingresar cerca de 20 urgencias a proyectos en el Congreso, concentrando su agenda en seguridad y migración. La Moneda busca acelerar la tramitación de iniciativas consideradas prioritarias, en un escenario donde ha enfrentado críticas por lentitud en la implementación de medidas. La estrategia apunta a ordenar la agenda parlamentaria y forzar avances en materias sensibles para el Gobierno, en medio de tensiones políticas y negociaciones con la oposición por el ritmo de las reformas.

Kast lanza Escudo Fronterizo con retroexcavadora como símbolo

En el norte del país, el Presidente Kast lanzó el plan Escudo Fronterizo utilizando una retroexcavadora como gesto simbólico de su estrategia. La imagen buscó reforzar la idea de control territorial y endurecimiento de las medidas frente al ingreso irregular. El plan contempla intervenciones físicas en la frontera y forma parte del eje de seguridad del Gobierno, que ha puesto foco en el control migratorio. La puesta en escena apunta a mostrar acción concreta en terreno y consolidar una señal política en una de las prioridades de su administración.

Defensa de exfiscal Guerra niega motivación política en formalización

En la sexta jornada de formalización contra el exfiscal Manuel Guerra, su defensa sostuvo que las decisiones adoptadas durante el caso Penta respondieron a fundamentos jurídicos. El abogado Cristián Martin afirmó que Guerra “no actuó en base a consideraciones políticas” ni para favorecer a terceros, y calificó como “especulaciones” las interpretaciones sobre los chats con el abogado Luis Hermosilla.

Boric instala oficina en Bellavista para su rol como expresidente

El expresidente Gabriel Boric ya definió el lugar desde donde ejercerá sus funciones tras dejar La Moneda: una oficina ubicada en el barrio Bellavista. El espacio estará destinado a actividades públicas, reuniones y el desarrollo de su rol como exmandatario. La instalación de esta oficina marca el inicio de una nueva etapa en su vida política, en línea con las funciones que la institucionalidad contempla para quienes han ejercido la Presidencia de la República.

Fiscalía explora arista internacional en caso Ronald Ojeda

El fiscal nacional, Ángel Valencia, calificó como “positiva” su reunión en Washington con la fiscal estadounidense Pam Bondi para abordar la cooperación internacional en investigaciones contra el crimen organizado. Se discutió la posible declaración de Nicolás Maduro en la investigación del caso del exteniente Ronald Ojeda, con el Departamento de Justicia de EEUU mostrando disposición para colaborar. Se elaboró un cuestionario para un eventual interrogatorio, y se trató la persecución del crimen organizado.

Petro denuncia posible bombardeo de Ecuador en zona fronteriza

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció un posible bombardeo por parte de Ecuador en la zona limítrofe entre ambos países, lo que elevó la tensión en la región. La acusación se da en medio de un escenario de violencia y operaciones contra el crimen organizado en territorios fronterizos. El hecho genera preocupación por una eventual escalada del conflicto y abre interrogantes sobre las acciones militares en la zona, en un contexto regional marcado por la inseguridad.

Trump plantea que sería un “honor” que EE.UU. controle Cuba

El presidente Donald Trump afirmó que sería un “gran honor” para Estados Unidos tomar control de Cuba, en declaraciones que reactivan el debate sobre la relación bilateral. Sus palabras surgen en un escenario internacional donde la isla vuelve a estar en el foco de la discusión política. La afirmación tensiona el discurso diplomático y se suma a una serie de posicionamientos que vuelven a poner a Cuba en el centro del debate geopolítico.