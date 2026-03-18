Presidente Kast reordena agenda: retira negociación ramal, frena lo ambiental y abre flancos

🔴 Gobierno retira negociación ramal impulsada por Boric

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast retiró del Congreso el proyecto de negociación ramal impulsado durante la administración de Gabriel Boric, cerrando su tramitación antes de ser votado en general. La decisión fue ejecutada mediante un oficio enviado a la Cámara de Diputados y defendida por el ministro secretario general de la Presidencia, José García, quien sostuvo que la prioridad del Ejecutivo está en la creación de empleo. Con esto, La Moneda descarta una de las reformas laborales más relevantes del período anterior y redefine su agenda económica.

⚠️ CUT acusa “interpretación malintencionada” del Gobierno

La Central Unitaria de Trabajadores, liderada por su presidente David Acuña, criticó el retiro del proyecto de negociación ramal y acusó al Gobierno de José Antonio Kast de realizar una “interpretación malintencionada” del proceso legislativo. Desde la CUT advirtieron que la decisión rompe el diálogo social construido durante el gobierno de Gabriel Boric y debilita los derechos colectivos de los trabajadores, instalando un nuevo foco de tensión entre el Ejecutivo y el mundo sindical.

⚠️ Kast defiende retiro: “no es urgente hoy día”

El Presidente José Antonio Kast defendió el retiro de la negociación ramal y de más de 40 decretos ambientales, afirmando que “no es urgente hoy día” avanzar en esas materias. Desde Antofagasta, el Mandatario sostuvo que su gobierno prioriza la generación de empleo, la seguridad y la reactivación económica, en un contexto de alta informalidad laboral. Kast calificó la medida como una decisión política fundada, orientada a dar certezas jurídicas y recuperar la inversión.

🌱 Gobierno congela agenda ambiental tras retiro masivo de decretos

El Ministerio del Medio Ambiente, encabezado por Francisca Toledo, retiró de Contraloría el decreto que creaba el Parque Nacional Mar de Juan Fernández, firmado al final del gobierno de Gabriel Boric, junto a decenas de normas clave. La decisión del Ejecutivo de José Antonio Kast incluye regulaciones sobre biodiversidad, cambio climático y emisiones, como el reglamento del Servicio de Biodiversidad y la norma para termoeléctricas, dejando en suspenso parte relevante del marco ambiental vigente.

⚖️ Gobierno retira plan de DD.HH. para revisión interna

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast retiró de la Contraloría el Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos 2026–2029 para someterlo a revisión interna antes de su reingreso. El documento, elaborado en la administración de Gabriel Boric bajo el entonces ministro Jaime Gajardo, contemplaba 175 acciones en áreas como justicia, igualdad y memoria, por lo que su retiro abre un proceso de redefinición de esta política pública.

🚓 Senado aprueba reforma a Gendarmería y queda lista para ley

El Senado aprobó la reforma que incorpora a Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, dejándola lista para su promulgación por el Presidente José Antonio Kast. La iniciativa traslada la institución al Ministerio de Seguridad Pública, refuerza su rol frente al crimen organizado en cárceles y modifica su régimen jurídico, incluyendo restricciones al derecho de asociación de sus funcionarios y cambios en su estructura de mando.

⚠️ Ossandón acusa posible falsificación en el Senado

El senador Manuel José Ossandón denunció eventuales irregularidades en el Senado y apuntó al exsecretario general Raúl Guzmán por una posible falsificación de instrumento público. Según el parlamentario, un oficio sobre subrogancias habría alterado un acuerdo que designaba a Julio Cámara, consignando en cambio a Ximena Belmar. Ossandón solicitó a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, iniciar una investigación para esclarecer los hechos.

🌍 Rubio critica reformas en Cuba y las considera insuficientes

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que las medidas económicas anunciadas por el gobierno de Miguel Díaz-Canel en Cuba no son suficientes para enfrentar la crisis en la isla. Desde Washington sostienen que se requieren cambios más profundos para revertir el deterioro económico y social, marcado por escasez y problemas energéticos, manteniendo la presión internacional sobre el régimen cubano.