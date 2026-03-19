Gobierno frena tren y anticipa medidas dolorosas y Matthei irrumpe contra Kast

Se frena un proyecto emblemático y se instala la incertidumbre

En paralelo, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast retiró de la Contraloría el contrato para el estudio del tren Valparaíso-Santiago cuando el proceso estaba en su fase final. La decisión, ejecutada por el director de Concesiones (s) Claudio Soto, afecta una de las iniciativas más relevantes impulsadas durante la administración de Gabriel Boric y deja en suspenso su continuidad, enviando una señal de repliegue en materia de infraestructura.

Advertencia fiscal: el costo lo asumirán las personas

El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, anticipó que el Ejecutivo deberá adoptar medidas “muy, muy dolorosas” para enfrentar la crisis fiscal. La advertencia incluye cambios al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, en un contexto donde el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, prepara un ajuste que apunta a contener el déficit. El mensaje instala desde ya un escenario de costos directos para la ciudadanía.

Matthei abre fuego y tensiona a la derecha

El frente político se complejiza con la irrupción de Evelyn Matthei, quien cuestionó el retiro de decretos ambientales impulsado por el Gobierno. La exalcaldesa advirtió que el crecimiento no puede construirse a costa del patrimonio natural, marcando un quiebre dentro del propio sector. Sus declaraciones evidencian diferencias sobre el rumbo del Ejecutivo y anticipan tensiones en la conducción de la agenda ambiental.

Auditoría total y casos que escalan en paralelo

En este escenario, Kast activó un comité estratégico para auditar el Estado en sus primeros meses de gobierno, con foco en gasto público, contratos y probidad. Al mismo tiempo, se acumulan focos de presión: la Superintendencia formuló cargos contra la Universidad San Sebastián por el caso de Marcela Cubillos, mientras la Contraloría abrió un sumario por la intervención de un asesor en la atención de la madre de la exministra Ximena Aguilera.

Oposición desordenada y señales desde el exterior

Mientras el Gobierno redefine su agenda, la oposición intenta recomponerse sin lograr aún una estrategia común, tras reuniones entre dirigentes del PS, PPD, Frente Amplio y Partido Comunista. En paralelo, el escenario internacional suma inestabilidad con la destitución del ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López, en medio de un reordenamiento del poder en ese país.