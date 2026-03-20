Mártir de Carabineros, ofensiva contra morosos y caída de Guerra tensionan la agenda

🔴 Carabinero Javier Figueroa es reconocido como nuevo mártir institucional

El sargento segundo de Carabineros Javier Figueroa Manquemilla, de 36 años, fue reconocido como nuevo mártir institucional tras fallecer luego de varios días con diagnóstico de muerte cerebral, producto de un disparo en la cabeza recibido durante un procedimiento en Puerto Varas. Con casi 16 años de servicio, desarrolló toda su carrera en la Primera Comisaría de esa comuna y era padre de un hijo. El funcionario fue atacado mientras realizaba una fiscalización por consumo de alcohol en la vía pública, en un caso que sigue bajo investigación y sin detenidos.

🔴 Kast lamenta muerte de carabinero y endurece mensaje en seguridad

El Presidente José Antonio Kast lamentó la muerte del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla y calificó el hecho como un “cobarde ataque”, señalando que “cada vez que muere un Carabinero, se muere una parte de Chile”. El Mandatario comprometió apoyo a la institución y aseguró que se buscará a los responsables para evitar la impunidad. En la misma línea, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, expresó condolencias y anunció acciones para dar con los autores del ataque.

⚠️ Hacienda apunta a morosos del CAE y endurece cobros

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, informó que el Gobierno detectó a 1.800 personas morosas del Crédito con Aval del Estado que perciben ingresos superiores a $5 millones mensuales y mantienen deudas cercanas a US$20 millones. La autoridad enfatizó que “nunca ha sido un derecho social no pagarlo” y anunció medidas como juicios ejecutivos y eventuales embargos. El Ejecutivo busca diferenciar entre quienes no pueden pagar y quienes sí tienen capacidad económica.

⚠️ Gobierno acelera reforma al Mepco en medio de presión fiscal

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast coordinó con líderes oficialistas del Congreso el ingreso de una reforma al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que podría presentarse entre lunes y martes. La iniciativa busca reducir el costo fiscal del sistema, en un contexto de alza internacional del petróleo. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha advertido que mantener el mecanismo implica un gasto elevado que el Estado no puede sostener.

🔴 Exfiscal Manuel Guerra queda en prisión preventiva en Capitán Yáber

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el exfiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, imputado por cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto en el caso vinculado al abogado Luis Hermosilla. El juez Guillermo Rodríguez acogió la solicitud del Ministerio Público, considerando la gravedad de los hechos. Guerra deberá cumplir la medida en el anexo Capitán Yáber mientras se desarrolla la investigación.

⚖️ Justicia rechaza demanda de Javiera Blanco contra el CDE

El Cuarto Juzgado Civil de Santiago rechazó la demanda de la exministra de Justicia Javiera Blanco contra el Consejo de Defensa del Estado, en la que solicitaba indemnización por su renuncia como consejera en 2018. Blanco argumentaba presiones indebidas para dejar el cargo mientras enfrentaba investigaciones, pero el tribunal validó la postura del CDE, que sostuvo que su salida fue voluntaria, cerrando así este capítulo judicial.

🧠 Nueva presidenta de la CMF remueve a tres directores clave

La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Catherine Tornel, removió a tres directores generales en sus primeros días en el cargo: Daniel García, Nancy Silva y José Antonio Gaspar. Sus reemplazos subrogantes serán Nicolás Álvarez, Alfredo Pistelli y Claudia Soriano. La decisión apunta a redefinir liderazgos internos y alinear el funcionamiento del regulador con las nuevas prioridades del Gobierno de José Antonio Kast en materia financiera.

🌍 Venezuela reconfigura su cúpula militar tras salida de Padrino

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reestructuró el alto mando militar tras destituir al histórico ministro de Defensa Vladimir Padrino López. Entre los cambios destaca la salida del general Domingo Hernández Lárez del Comando Estratégico Operacional. La nueva cúpula acompañará al ministro Gustavo González López, en un contexto de reordenamiento del poder tras la captura de Nicolás Maduro y bajo presión internacional.