Alvarado niega conflicto de interés por bencineras en medio de polémica por alza

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, rechazó las acusaciones de parlamentarios del Frente Amplio sobre un eventual conflicto de interés por su vínculo previo con empresas del rubro petrolero, en medio del alza de combustibles. Aseguró que tenía “el legítimo derecho” a actividades comerciales, pero que dejó la administración de la sociedad en febrero, antes de asumir el cargo, lo que —dijo— está respaldado en escrituras públicas y en sus declaraciones de patrimonio. Además, llamó a revisar la información disponible y descartó cualquier irregularidad.

Presidio perpetuo para hermanos Antihuen por brutal crimen de carabineros en Cañete

El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete condenó a los hermanos Antihuen a presidio perpetuo calificado por el asesinato de tres carabineros en 2024, uno de los crímenes más graves contra la institución en los últimos años. Los imputados fueron declarados autores materiales del ataque, en el que los funcionarios fueron emboscados, ejecutados y posteriormente quemados dentro de su vehículo policial. En el mismo fallo, un cuarto acusado fue condenado como colaborador por facilitar el armamento. La sentencia cierra un juicio de alta connotación pública que se extendió por varias semanas y que buscaba aplicar las máximas penas por la gravedad de los hechos.

Marcha contra el Gobierno reúne a 3.500 personas y deja 14 detenidos

Una manifestación contra el gobierno convocó a cerca de 3.500 personas en Santiago y terminó con 14 detenidos y dos carabineros lesionados, según el balance entregado por autoridades tras una reunión de monitoreo. La movilización registró desórdenes en distintos puntos del centro, incluyendo agresiones a personal policial y la detención de un menor sorprendido manipulando fuegos artificiales. El reporte confirma que la protesta derivó en incidentes que obligaron a la intervención de Carabineros, en un contexto de creciente tensión en las calles tras las primeras semanas del nuevo gobierno.

Gobierno remueve a vicepresidente ejecutivo de Enami sin explicar motivos

El Gobierno removió al vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería (Enami), Iván Mlynarz, en una decisión comunicada mediante un hecho esencial, sin detallar las razones de su salida. Tras la desvinculación, la estatal designó como reemplazo interino a Javiera Estrada, quien asumió la conducción de la compañía de forma subrogante. Mlynarz llevaba poco más de dos años en el cargo y, tras su salida, destacó avances en su gestión, incluyendo medidas para enfrentar la crisis financiera de la empresa. El cambio se produce en un momento clave para Enami, que enfrenta desafíos estratégicos en la industria minera, mientras el Ejecutivo no ha informado si nombrará prontamente una nueva autoridad titular.

Maldivas retira candidatura de argentina Virginia Gamba a la Secretaría General de la ONU

Maldivas retiró la candidatura de la diplomática argentina Virginia Gamba a la Secretaría General de la ONU, apenas dos semanas después de haberla presentado. Con su salida, quedan cuatro postulantes en carrera para suceder a António Guterres, entre ellos Michelle Bachelet, quien sigue compitiendo pese a perder el respaldo del Gobierno chileno. El proceso continuará en abril con exposiciones de los candidatos ante la Asamblea General, mientras aún podrían sumarse nuevas postulaciones antes de la elección prevista para fines de año.

Arzola al CRUCH: financiamiento de educación superior no será prioridad

En su primer encuentro con el Consejo de Rectores (CRUCH), la ministra de Educación, María Paz Arzola, sinceró que fortalecer el financiamiento de la educación superior no será prioridad en el corto plazo, debido al estrecho margen fiscal y recortes presupuestarios en la cartera. La autoridad explicó que los recursos adicionales se enfocarán en educación inicial, especialmente en niveles parvularios, área que —según planteó— ha sido postergada. La definición evidenció coincidencias en el diagnóstico financiero con los rectores, pero también diferencias sobre dónde concentrar el gasto público en el sistema educativo.

La Roja remonta en Auckland y vence 4-2 a mundialista Cabo Verde

La selección chilena logró una trabajada victoria por 4-2 ante Cabo Verde en Auckland, tras revertir un 1-2 en contra en el primer tiempo. El equipo de Nicolás Córdova mostró una mejor versión en la segunda mitad y dio vuelta el partido con goles de Ben Brereton, Maximiliano Gutiérrez, Felipe Loyola y Gonzalo Tapia. El triunfo marca un positivo arranque en la FIFA Series 2026, ante un rival clasificado al Mundial. La Roja supo aprovechar errores defensivos del conjunto africano y mejoró su funcionamiento colectivo en el complemento para sellar la remontada

Trump aplaza ultimátum a Irán hasta el 6 de abril en medio de negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a aplazar su ultimátum a Irán y extendió el plazo hasta el 6 de abril, retrasando posibles ataques contra infraestructuras energéticas del país. La decisión implica una pausa de diez días en la ofensiva, en un contexto de negociaciones que —según Washington— “avanzan bien”. El mandatario explicó que la medida responde a una solicitud del propio gobierno iraní y busca dar margen a la vía diplomática en medio del conflicto. El ultimátum original exigía la reapertura del estrecho de Ormuz bajo amenaza de ataques, pero el nuevo plazo abre una ventana para alcanzar un eventual acuerdo, aunque las posiciones entre ambas partes siguen distantes.