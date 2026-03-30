Violenta conmemoración del Día del Joven Combatiente deja una mujer herida de bala en Santiago

Santiago vivió una noche de alta tensión este domingo. En el marco del Día del Joven Combatiente, una mujer de 26 años resultó herida de gravedad tras recibir un disparo en el abdomen durante un ataque armado contra Carabineros en San Bernardo. La jornada estuvo marcada por barricadas incendiarias en Villa Francia, Peñalolén y Pudahuel, lo que obligó a cortes de luz y desvíos masivos en el transporte público. Las autoridades mantienen el despliegue preventivo ante posibles nuevos disturbios durante este lunes.

Triple caída en encuestas: Criteria, Pulso Ciudadano y Cadem confirman desplome de Kast

Duro despertar para el Ejecutivo. Tres de las principales encuestas del país confirmaron una caída libre en el respaldo al Presidente José Antonio Kast. Criteria sitúa su aprobación en un 43%, mientras que Pulso Ciudadano reporta un desplome de 13 puntos. En tanto, Cadem revela que, por primera vez, más de la mitad de los chilenos desaprueba su gestión. El descontento por el alza de combustibles aparece como el principal detonante de esta crisis de confianza que golpea al corazón de La Moneda.

Refugio en el Champion: Kast pide unidad en Rancagua ante cuestionamientos económicos

Buscando reconectar con su base electoral, el Presidente Kast asistió ayer al Campeonato Nacional de Rodeo en Rancagua. Desde la medialuna, el Mandatario defendió sus últimas medidas económicas y llamó a la unidad para que “Chile vuelva a ser confiable e invertir”. En un discurso marcado por la defensa de las tradiciones, Kast también rindió homenaje a los mártires de Carabineros, intentando retomar la iniciativa política en un escenario de creciente de malestar ciudadano.

Andrea Balladares hace historia al convertirse en la primera mujer presidenta de RN

Renovación Nacional vive un cambio de era. La senadora Andrea Balladares fue proclamada como la nueva presidenta de la colectividad tras imponerse en las elecciones internas con su lista ‘El Futuro nos Une’. Balladares, que asumirá formalmente el 25 de abril, se convierte en la primera mujer en liderar el partido en sus 39 años de historia, asumiendo el desafío de conducir a la tienda en medio de un Congreso fragmentado.

Alerta fiscal: Ministro de Hacienda proyecta déficit de 8 mil millones de dólares para 2026

El ministro José García Ruminot entregó proyecciones poco alentadoras para las arcas fiscales. Según el secretario de Estado, Chile cerrará el año con un déficit de US$8.000 millones debido a la baja recaudación y la rigidez del gasto público. El anuncio pone presión sobre el proyecto de ‘Reconstrucción Nacional’ del Gobierno y justifica la política de austeridad que ha marcado estas primeras semanas de gestión, alejando la posibilidad de nuevas ayudas sociales directas.

Masacre premeditada: El cuaderno que revela el macabro plan tras el crimen en Calama

La PDI reveló detalles estremecedores sobre el asesinato múltiple en Calama. El autor habría planificado el ataque durante cuatro meses, dejando registro de su plan en un cuaderno personal. La frialdad del relato y la premeditación confirmada han llevado a la fiscalía a solicitar cadena perpetua calificada. El caso reaviva el debate sobre la seguridad en el norte y la severidad de las penas ante crímenes de alta connotación social.

Ajedrez en el Senado: RN domina los cupos mientras el PS asegura la Comisión de Hacienda

Las negociaciones por las comisiones del Senado llegaron a su fin con un nuevo mapa de poder. Renovación Nacional se consolidó como la fuerza con mayor representación, mientras que el Partido Socialista logró retener dos asientos clave en Hacienda. Esta configuración será determinante para la tramitación de las reformas económicas de Kast, obligando al Ejecutivo a negociar cada punto con una oposición que mantiene el control de la billetera legislativa.

Tambores de guerra en Medio Oriente: Irán acusa a EE.UU. de planear invasión terrestre

En el plano internacional, la tensión llega a niveles críticos. Irán denunció que Estados Unidos planea un ataque terrestre masivo bajo el pretexto de negociaciones. Teherán advirtió con “castigar para siempre” a las tropas estadounidenses y amenazó con bloquear el estrecho de Ormuz si se concreta la agresión. El fantasma de una guerra abierta en la región vuelve a disparar la incertidumbre sobre el precio global del petróleo, con impacto directo en nuestra economía.