Kast inicia gira en Argentina con foco en Milei y agenda bilateral

El Presidente José Antonio Kast inició este lunes su primera gira internacional con destino a Argentina, donde sostendrá una serie de actividades centradas en el fortalecimiento de la relación bilateral. El Mandatario se reunirá con su par Javier Milei en Buenos Aires y participará en encuentros con autoridades políticas y económicas. La agenda incluye temas como seguridad, migración y cooperación energética, además del caso Galvarino Apablaza. El viaje marca el debut internacional de Kast y busca consolidar una relación estratégica con el gobierno argentino en un contexto de afinidad política entre ambas administraciones.

Congreso cita a casi todo el gabinete en semana clave

El Congreso citó a gran parte del gabinete del Presidente José Antonio Kast a distintas comisiones durante la semana, en lo que se perfila como el primer test político-legislativo de su administración. La convocatoria incluye a casi todos los ministros, quienes deberán exponer sobre sus prioridades, planes de gestión y responder por las polémicas recientes que han marcado el inicio del Gobierno. Las sesiones se concentrarán en ambas cámaras y buscan retomar el ritmo legislativo tras semanas iniciales de instalación, en un escenario donde el Ejecutivo enfrenta presión para ordenar su agenda y dar señales de conducción política.

Parisi arremete contra “Dr. File” tras salida de bancada del PDG

El líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, criticó duramente al diputado Cristián Contreras tras su salida de la bancada, señalando que “con la gente no se jode”. El excandidato presidencial acusó que el parlamentario ha faltado a cerca del 25% de las sesiones en menos de un mes y que se ausentó en votaciones relevantes, como las medidas de compensación por el alza de combustibles. La decisión fue adoptada por votación interna del partido, en medio de diferencias sobre prioridades y disciplina parlamentaria, aunque se dejó abierta la posibilidad de un eventual retorno si se alinean nuevamente con la bancada.

Defensa de Apablaza acudirá a la ONU y acusa ilegalidad en extradición

La defensa de Galvarino Apablaza anunció que denunciará ante la ONU la orden de detención y extradición en su contra, acusando que vulnera la Convención de Refugiados y su estatus legal en Argentina. El abogado Rodolfo Yanzón afirmó que el proceso “está finalizado hace 16 años” y que cualquier intento de reactivarlo sería ilegal, además de advertir que su representado no se presentará ante la justicia. En paralelo, el exfrentista se mantiene prófugo tras un fallido operativo policial, mientras autoridades intensifican su búsqueda en coordinación con Chile, en un caso que tensiona la relación bilateral y el debate jurídico internacional.

Criteria muestra nueva caída en aprobación de Kast

La última encuesta Agenda Criteria reveló una nueva caída en la aprobación del Presidente José Antonio Kast, que llegó al 42%, consolidando una tendencia a la baja en sus primeras semanas de gobierno. La desaprobación se ubicó en 46%, manteniendo una brecha negativa para el Mandatario. En paralelo, solo un 38% respalda la forma en que el Ejecutivo está manejando la situación de “emergencia” planteada por el propio Gobierno, mientras un 43% considera que el enfoque es incorrecto. El sondeo refleja un deterioro en la percepción ciudadana en medio de tensiones políticas y económicas, marcando un escenario complejo para La Moneda.

Gobierno ratifica salida en SernamEG tras licencia médica

La ministra de la Mujer, Judith Marín, confirmó que el Gobierno continuará con la remoción de la directora del SernamEG, Priscilla Carrasco, una vez finalice su licencia médica, pese a la polémica por su tratamiento contra el cáncer. La decisión había sido pausada tras la presentación de una licencia retroactiva, pero el Ejecutivo ratificó que seguirá adelante con el proceso. Marín calificó la medida como “dolorosa”, pero sostuvo que es una decisión “responsable”, basada en la confianza y la continuidad del servicio. El caso ha generado críticas políticas y tensiona al Gobierno en uno de sus principales flancos recientes.

Renuncia seremi de Salud de Valparaíso por cuestionamientos

El seremi de Salud de la Región de Valparaíso presentó su renuncia en medio de cuestionamientos por su idoneidad profesional, surgidos pocos días después de su nombramiento. Entre las críticas se apuntó a su falta de experiencia en salud pública y gestión de redes asistenciales. El exfuncionario defendió sus credenciales y señaló que su decisión busca concentrarse en acciones legales para resguardar su honra. La salida fue aceptada por el Ministerio de Salud, que designó una autoridad subrogante mientras se define su reemplazo.

Trump vuelve a posponer ultimátum a Irán y abre opción de negociación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a posponer su ultimátum a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, extendiendo el plazo en medio de señales contradictorias entre presión militar y apertura al diálogo. El mandatario fijó una nueva fecha límite tras haber ya retrasado previamente la advertencia, en un contexto de negociaciones que podrían avanzar. En paralelo, Trump insistió en que, de no concretarse un acuerdo, Estados Unidos podría atacar infraestructura clave iraní, mientras Teherán ha rechazado las condiciones. El movimiento refleja la volatilidad del conflicto y un equilibrio inestable entre escalada y diplomacia.