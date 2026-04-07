Cerna respalda versión del Gobierno por salida de Consuelo Peña

El director de la PDI, Eduardo Cerna, respaldó la versión del Gobierno respecto a la salida de la exsubdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña, en su presentación ante la comisión de Seguridad de la Cámara. La autoridad sostuvo que la decisión fue institucional y adoptada en el marco de sus atribuciones como jefe de la policía civil, alineándose con lo planteado previamente por La Moneda. La exposición no logró despejar todas las dudas en el Congreso, donde parlamentarios de oposición cuestionaron la falta de claridad y no descartaron nuevas acciones fiscalizadoras, en un caso que sigue tensionando la relación entre el Ejecutivo y la PDI.

Choque en el Congreso tras exposición de Cerna: anuncian interpelación a Steinert

La exposición del director de la PDI, Eduardo Cerna, ante la comisión de Seguridad de la Cámara derivó en un fuerte choque político, luego de que parlamentarios de oposición cuestionaran su versión sobre la salida de Consuelo Peña y anunciaran una interpelación contra la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. Legisladores acusaron falta de transparencia y contradicciones en el relato oficial, señalando que persisten dudas sobre el rol del Ejecutivo en la decisión. La ofensiva parlamentaria busca esclarecer eventuales responsabilidades políticas en una controversia que sigue escalando y tensionando al Gobierno en el área de seguridad.

Kast refuerza alianza con Milei y empuja extradición de Apablaza

El Presidente José Antonio Kast reforzó la cooperación con su par argentino Javier Milei durante su visita oficial a Buenos Aires, destacando avances en una agenda bilateral centrada en seguridad, economía y coordinación política regional. Uno de los focos principales fue la situación de Galvarino Apablaza, actualmente prófugo, cuya extradición a Chile fue abordada directamente entre ambos mandatarios. Kast afirmó que existe mayor disposición de Argentina para avanzar en el proceso y aseguró que el exfrentista deberá enfrentar la justicia. La visita consolida una relación estratégica entre ambos gobiernos en medio de afinidad política y desafíos compartidos en la región.

Tesorería inicia cobro masivo del CAE a más de 550 mil deudores

La Tesorería General de la República inició el proceso de cobro de deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), dirigido a más de 550 mil personas que se encuentran en mora. El plan contempla un enfoque diferenciado según ingresos: quienes superen los $5 millones mensuales enfrentarán acciones judiciales directas, sin opción a convenios, mientras que el resto podrá acceder a planes de pago. La deuda total asociada al sistema alcanza cerca de $4 billones, en un proceso donde el Estado busca recuperar recursos fiscales tras asumir el pago ante la banca. La medida incluye posibles embargos o retenciones, en un escenario que reabre el debate sobre el financiamiento estudiantil en Chile.

Kaiser critica al Gobierno y exige separar proyecto de reconstrucción

El excandidato presidencial del partido Libertario Johannes Kaiser criticó al Gobierno del Presidente José Antonio Kast, señalando que aún está “al debe” frente al impacto económico del alza de combustibles y emplazó al Ejecutivo a presentar el proyecto de “reconstrucción” separado por materias. Advirtió que su sector podría rechazar la iniciativa si se tramita como una ley “miscelánea” que mezcle distintos temas, lo que —a su juicio— vulnera principios constitucionales. Además, planteó la necesidad de apoyar a sectores como el agrícola, afectados por el aumento de costos, y sostuvo que el oficialismo mantendrá una postura de apoyo crítico mientras el Gobierno termina su proceso de instalación.

Provoste impulsa coordinación opositora para fortalecer agenda del progresismo

La senadora Yasna Provoste afirmó que la oposición busca fortalecer una mirada común del progresismo a través de diálogos político–técnicos entre parlamentarios de centroizquierda. La instancia apunta a coordinar posiciones frente a temas como la situación económica, la violencia escolar y la migración irregular. En ese contexto, la legisladora advirtió que tras el “bencinazo” se proyecta mayor presión inflacionaria, menor actividad económica y un paquete de ayudas que calificó como insuficiente. La iniciativa busca ampliarse a otros actores políticos y sociales, en un intento por articular una oposición más cohesionada frente al Gobierno.

Trump endurece ultimátum a Irán y amenaza con destrucción total

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció su ultimátum a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, advirtiendo que el país “puede ser aniquilado en una sola noche” si no cumple con las exigencias dentro del plazo fijado. El mandatario aseguró que Washington tiene la capacidad de destruir infraestructura clave iraní en pocas horas, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente. Paralelamente, Trump dejó abierta la posibilidad de un acuerdo, señalando que existen conversaciones en curso, aunque Teherán ha rechazado las condiciones y advierte represalias. La amenaza eleva la tensión internacional y mantiene en alerta a los mercados energéticos ante el riesgo de interrupciones en el suministro global.

Díaz-Canel reitera disposición a diálogo con EE.UU. en medio de tensión

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró su disposición a sostener un “diálogo bilateral serio y responsable” con Estados Unidos para resolver las diferencias entre ambos países, en medio de la creciente presión del gobierno de Donald Trump. El mensaje se dio tras la visita de congresistas demócratas a la isla, quienes llamaron a avanzar en negociaciones y criticaron el impacto del bloqueo energético. El mandatario cubano denunció además las “amenazas de acciones más agresivas” por parte de Washington, en un contexto de crisis económica y energética en la isla, lo que mantiene abierta una frágil vía diplomática entre ambos gobiernos.