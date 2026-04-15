ClicAM: choque con Hacienda, Contraloría aprieta a Kast y Steiner suma críticas

Chile Vamos cuestiona plan de Quiroz por falta de medidas para la clase media

Parlamentarios de RN, la UDI y el Partido Republicano cuestionaron el plan económico del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, acusando que carece de medidas concretas de alivio para la clase media. Dirigentes oficialistas advirtieron que la propuesta prioriza incentivos a la inversión, pero no incorpora beneficios directos para los hogares, como rebajas tributarias o apoyos focalizados. Las críticas apuntan a que, pese a contemplar más de 40 medidas, el diseño no logra responder a las principales preocupaciones ciudadanas en medio del alza del costo de vida. El cuestionamiento abre una tensión dentro del oficialismo y presiona ajustes al proyecto antes de su ingreso al Congreso.

Ausencia de Steinert en comisión frustra avance de reforma a Carabineros

Una fallida sesión en el Senado dejó en evidencia una descoordinación del Ministerio de Seguridad luego de que ninguna autoridad asistiera a la comisión que debía revisar la reforma a Carabineros. Ni la ministra Trinidad Steinert ni sus subsecretarios llegaron a la instancia, que terminó tras apenas 22 minutos. El episodio generó críticas transversales —incluido el oficialismo— y obligó al Gobierno a reconocer errores en la coordinación. La ausencia frenó el avance de una iniciativa clave en materia de seguridad, dejando el proyecto en una situación de incertidumbre política y legislativa en medio de crecientes cuestionamientos a la gestión del Ejecutivo.

Contraloría da 10 días a Presidencia para explicar almuerzo de Kast en La Moneda

La Contraloría General de la República otorgó un plazo de 10 días a la Presidencia para entregar un informe detallado sobre el almuerzo que el Presidente José Antonio Kast realizó con excompañeros en La Moneda, en medio de cuestionamientos por un eventual uso de recursos públicos. El organismo solicitó antecedentes sobre financiamiento, personal involucrado, dependencias utilizadas y costos asociados, tras una presentación de parlamentarios socialistas. Desde el Gobierno han señalado que la actividad fue financiada con recursos personales, pero la polémica se mantiene abierta, instalando dudas sobre los límites entre lo público y lo privado en el uso de espacios institucionales.

Gobierno informa 28 solicitudes de indulto pendientes y abre debate político

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, informó que actualmente existen 28 solicitudes de indulto en trámite, precisando que cerca de 20 corresponden a casos previos al 11 de marzo de 2026 y que no todas están vinculadas al estallido social. En la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la autoridad señaló que cada caso será evaluado individualmente conforme a la legislación vigente, evitando fijar criterios políticos generales. El tema fue impulsado por la senadora Fabiola Campillai, quien advirtió sobre el riesgo de impunidad en casos de derechos humanos. El debate reabre un flanco sensible para el Gobierno, en medio de presiones cruzadas sobre el uso de esta facultad presidencial.

Fiscalía formalizará a Larraín por apropiación indebida en arista ProCultura

La Fiscalía avanzó en la arista Antofagasta del caso ProCultura y solicitó formalizar al psiquiatra Alberto Larraín y a la representante legal María Constanza Gómez por seis delitos consumados de apropiación indebida. La audiencia quedó fijada para el 25 de mayo en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, en una investigación que apunta a irregularidades en convenios suscritos con el Gobierno Regional y la Seremi de Vivienda. Los antecedentes incluyen cuestionamientos a la asignación directa de recursos y falencias en rendiciones por montos millonarios. La causa corresponde a una de las aristas más relevantes del caso Convenios y reabre el foco político y judicial sobre el uso de fondos públicos.

Profesores y alumnos del Lastarria enfrentan a encapuchados con bombas molotov

Profesores y estudiantes del Liceo José Victorino Lastarria enfrentaron y expulsaron a encapuchados que ingresaron al establecimiento con bombas molotov, en un nuevo episodio de violencia escolar. Los propios alumnos y docentes intervinieron para retener a los involucrados, incluso quitándoles las capuchas, evitando que el incidente escalara. Tras los hechos, se identificó a dos menores de edad —de 13 y 15 años—, uno de los cuales quedó detenido y será formalizado, mientras el otro fue entregado a sus padres. Además, se hallaron artefactos incendiarios y fuegos artificiales al interior del recinto. El caso vuelve a tensionar la seguridad en liceos emblemáticos y abre debate sobre control de violencia en espacios educativos.

EE.UU. levanta sanciones al Banco Central de Venezuela y avanza deshielo

Estados Unidos levantó las sanciones al Banco Central de Venezuela y a otras tres instituciones financieras estatales, en una señal de deshielo en las relaciones bilaterales. La medida, adoptada por el Departamento del Tesoro a través de licencias especiales, permitirá retomar transacciones comerciales y facilitar el acceso al sistema financiero internacional. Sin estas restricciones, las entidades podrán operar con dólares y reactivar flujos de divisas, en un contexto de apertura económica tras meses de tensiones. El alivio no implica un levantamiento total de sanciones, pero marca un cambio en la estrategia de Washington hacia Venezuela y abre expectativas sobre inversión y estabilización económica.

Trump pide anular condenas por asalto al Capitolio y cerrar el caso

La administración de Donald Trump solicitó a una corte federal anular las condenas contra líderes de grupos implicados en el asalto al Capitolio de 2021 y cerrar definitivamente el caso. La petición, presentada por el Departamento de Justicia, apunta a invalidar los fallos por conspiración sediciosa y devolver el proceso a instancias inferiores con orden de término definitivo. La medida se suma a decisiones previas como conmutaciones e indultos otorgados a condenados por estos hechos, en un giro que reabre el debate sobre la responsabilidad política y judicial en uno de los episodios más críticos de la democracia estadounidense reciente.