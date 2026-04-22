ClicAM: Kast abre su batalla en el Congreso, Bachelet sigue en carrera y Milei busca a Peter Thiel

Kast firma la Ley de Reconstrucción y abre su batalla clave en la Cámara

El Gobierno confirmó que este miércoles, a las 07:30 horas, el Presidente José Antonio Kast firmará en La Moneda el proyecto ley Misceláneo o Plan de Reconstrucción Nacional como lo denomina, antes de su ingreso a la Cámara de Diputados. Más tarde, en el Congreso, se realizará una reunión de comités para definir por cuántas comisiones pasará la iniciativa. La Moneda busca despacharla a más tardar en septiembre, pero reconoce que enfrenta una disputa política mayor, con apoyos aún insuficientes y negociaciones intensificadas, especialmente con el PDG, para evitar un revés legislativo.

Escuelas Protegidas avanza a Senado y reabre choque por revisión y gratuidad

La Cámara aprobó en general el proyecto Escuelas Protegidas por 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, y ahora la iniciativa del Gobierno pasará al Senado. El texto busca endurecer normas en los colegios con revisión de mochilas bajo protocolo, sanciones por interrupción de clases, nuevas facultades disciplinarias y restricciones a vestimentas que impidan identificar a estudiantes. El punto más polémico fue impedir por cinco años la gratuidad en educación superior a condenados por delitos graves. FA, PC y PDG votaron mayoritariamente en contra, aunque hubo desmarques y abstenciones en otros sectores.

Bachelet defiende su candidatura a la ONU con llamado al diálogo y la esperanza

Michelle Bachelet defendió ante los 193 Estados miembros su candidatura para encabezar la ONU con un discurso centrado en el diálogo, la cooperación y la esperanza. La exmandataria advirtió sobre un escenario global marcado por conflictos, desigualdad, violaciones al derecho internacional y debilitamiento de las instituciones. También planteó una ONU más moderna, eficaz y equilibrada entre paz, desarrollo y derechos humanos. En su intervención evocó el golpe de Estado de 1973, citó a Violeta Parra y Nelson Mandela, y afirmó que busca liderar sin aferrarse al poder, sino a los principios.

Cancillería mantiene rechazo a apoyo de Bachelet para la ONU

La Cancillería volvió a cerrar la puerta al respaldo de Chile para la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, pese a la exposición de la exmandataria ante la Asamblea General. El canciller Francisco Pérez Mackenna sostuvo que la decisión “sigue vigente” y la atribuyó a la baja probabilidad de éxito por la fragmentación de candidaturas en la región. Agregó que también pesaron antecedentes sobre falta de apoyos clave y eventuales vetos. Aunque Bachelet sigue en carrera con respaldo de Brasil y México, el Ejecutivo descartó modificar su postura.

Defensa de Hermosilla busca a Marta Herrera para tensionar causa Audio-Factop

A días del inicio del juicio oral del caso Audio-Factop, la defensa de Luis Hermosilla pidió una nueva diligencia: tomar declaración a Marta Herrera, exjefa de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público. La solicitud busca reforzar la estrategia del imputado e instalar que las gestiones investigadas no fueron tráfico de influencias, sino vínculos privados y profesionales legítimos. El movimiento surgió tras la declaración de la fiscal Lorena Parra y deberá ser resuelto por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago en una audiencia fijada para el 4 de mayo.

Milei se reunirá con Peter Thiel, influyente empresario libertario y fundador de Palantir

Javier Milei se reunirá con Peter Thiel tras volver de Israel, en una cita que refuerza la estrategia del Gobierno argentino para atraer inversiones y acercarse a referentes globales de la tecnología y las finanzas. Peter Thiel es cofundador de PayPal y Palantir. Esta última es una empresa estadounidense que ha estado en el centro de la preocupación de gobiernos y líder mundiales, por su capacidad en el análisis de big data e inteligencia artificial, especializada en integrar conjuntos de datos complejos y dispares para agencias de inteligencia, defensa y grandes empresas con el uso de IA. Se le considera una de las mentes más influyentes de la tecnología y aportante clave en las campañas de Donald Trump y ve en la gestión actual del gobierno argentino el único proyecto libertario capaz de sobrevivir y lograr una reelección. “Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles”, es una de las frases más polémicas de su ensayo “La educación de un libertario”.

Trump revierte postura y decreta alto el fuego indefinido para negociar con Irán

Donald Trump revirtió su decisión de no extender la tregua con Irán y anunció un alto el fuego indefinido para dar margen a una negociación mediada por Pakistán. El anuncio llegó horas antes del vencimiento de la pausa vigente desde el 6 de abril, en medio de una jornada marcada por la incertidumbre y una reunión de emergencia en la Casa Blanca. Mientras la segunda ronda de contactos en Islamabad sigue en duda, persisten los choques entre Washington y Teherán por el programa nuclear iraní y la libre navegación por el estrecho de Ormuz.

Rusia abre la puerta a anexionar Transnistria y escala tensión con Moldavia

Rusia volvió a tensionar el tablero en Europa del Este luego de que Serguéi Shoigú, secretario del Consejo de Seguridad, afirmara que Moscú no descarta anexionar la región separatista de Transnistria, en Moldavia, con el argumento de proteger a los cerca de 220 mil ciudadanos rusos que viven allí. El funcionario acusó a Kiev y a Chisinau de amenazar su seguridad, advirtió que Rusia usará “todos los métodos disponibles” si lo estima necesario y denunció presunto chantaje energético. El cuadro se agrava tras un proyecto aprobado en primera lectura por la Duma para autorizar despliegues militares en el extranjero.