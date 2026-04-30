ClicAM: Alvarado ordena la casa, sube el desempleo y Quiroz sigue bajo presión

Alvarado ordena coordinación en La Moneda tras error por oficio de Dipres

Claudio Alvarado encabezó este miércoles al mediodía una reunión en La Moneda con Jorge Quiroz, Alejandro Irarrázaval, Iván Poduje y el director de Dipres, José Pablo Gómez, para ordenar la coordinación política y comunicacional tras la filtración del oficio que proponía descontinuar programas sociales sensibles. En la cita se reconoció el documento como un traspié y se acordó mejorar el trabajo entre ministerios y reparticiones, luego de que en Palacio admitieran desconocer la circular que abrió la controversia y obligó al Presidente Kast y a varios ministros a salir a explicar eventuales recortes.

Segegob abre sumario tras reproche de Contraloría por mensaje sobre “Estado en quiebra”

La Secretaría General de Gobierno abrirá un sumario tras el dictamen de Contraloría por la publicación en redes que habló de un “Estado en quiebra” en medio de la controversia por el alza de combustibles. El órgano fiscalizador concluyó que la cartera no logró sustentar técnica ni fácticamente esa expresión, advirtió que el mensaje podía inducir a confusión y recordó que el propio ministerio reconoció que no cumplió estándares de moderación. Además, ordenó medidas correctivas, fijó un plazo de cinco días hábiles para informar acciones y la Segegob confirmó que ejecutará el proceso disciplinario.

Quiroz evita aclarar revisión a la PGU, pero descarta recortes a beneficios sociales

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enfrentó la controversia por oficios y decretos sobre recortes presupuestarios y evitó aclarar por qué en documentos internos se recomendó revisar recursos de la PGU. Sostuvo que el oficio entrega orientaciones para el Presupuesto 2027, mientras los decretos fijan el ajuste inmediato, hoy de cerca de 2% promedio. Aunque descartó “con todas sus letras” tocar beneficios sociales, afirmó que todos los programas deben analizarse técnicamente para detectar fraude o mal gasto. Añadió que solo podrían revisarse casos donde alguien reciba la PGU sin cumplir la ley.

Suprema nombra a Omar Astudillo al frente del primer Consejo Ético Judicial

La Corte Suprema eligió al ministro Omar Astudillo como primer presidente del nuevo Consejo Ético del Poder Judicial, instancia aprobada en noviembre y constituida tras un sorteo del pleno. El organismo tendrá un carácter preventivo, consultivo y orientador, y buscará emitir recomendaciones para ayudar al discernimiento ético de los jueces frente a conflictos de interés, presiones o situaciones que puedan comprometer su independencia. El consejo también quedó integrado por Marisol Ponce, Sergio Pizarro, Jessica Bascuñán y un académico del CRUCH especializado en filosofía o ética aplicada.

Desempleo sube a 8,9% en Chile y la informalidad escala a 26,5%

La tasa de desocupación en Chile llegó a 8,9% en el trimestre enero-marzo de 2026, con un alza de 0,2 puntos en doce meses y también sobre el trimestre móvil previo. Según el INE, el aumento se explica porque la fuerza de trabajo creció más que la cantidad de ocupados. Las personas desocupadas subieron 3,3%, mientras la informalidad laboral trepó a 26,5%. En la Región Metropolitana, el desempleo alcanzó 9,6%. El cuadro además mostró una desocupación femenina de 10% y una caída de 0,2% en los ocupados de la capital, golpeados por información y comunicaciones, finanzas y administración pública.

Pedro Palominos gana la Usach y promete menos burocracia y defensa de la educación pública

Pedro Palominos fue electo nuevo rector de la Universidad de Santiago tras imponerse en segunda vuelta a Cristián Muñoz con el 52,2% de los votos, resultado que lo deja al mando de la casa de estudios para el período 2026-2030. En su primer mensaje, el doctor en ingeniería industrial prometió más transparencia, foco en las personas, digitalización de procesos y menos trabas administrativas. Además, puso entre sus prioridades la excelencia académica, la sostenibilidad financiera y una defensa activa del rol público de la Usach frente al escenario de ajuste fiscal.

Corte abre remoción de Yáber y Ortúzar por pago ligado a pareja de Vivanco

La Corte de Apelaciones de San Miguel abrió el procedimiento de remoción del conservador Sergio Yáber y del notario Rodrigo Ortúzar, y además ordenó suspenderlos por 60 días, en una resolución vinculada al caso del consorcio CBM. El fallo puso el foco en un pago de $15 millones que Ortúzar hizo en marzo de 2021 a Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Vivanco, mientras postulaba a notarías. El tribunal concluyó que no existe respaldo suficiente para acreditar la supuesta consultoría asociada a esa transferencia y estimó que pudo buscar favorecer indebidamente su carrera funcionaria.

Adorni niega corrupción en el Congreso y dice que probará su inocencia

Manuel Adorni rechazó en el Congreso argentino las acusaciones de corrupción en su contra y aseguró que no cometió “ningún delito”, en medio de una investigación por enriquecimiento ilícito. En su primera cuenta de gestión como jefe de Gabinete, afirmó que probará su inocencia ante la Justicia, evitó detallar la compra de bienes cuestionados y sostuvo que toda la información está en sus declaraciones juradas. También defendió viajes familiares y pagos en efectivo, afirmó que no tuvieron costo para el Estado y pidió que las denuncias se resuelvan en tribunales y no en el plano político.