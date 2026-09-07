Kast cae a 30 % de aprobación y Gobierno acelera reforma al sistema político

Aprobación de Kast cae al mínimo de 30 % y rechazo llega al 58 %

La aprobación del Presidente José Antonio Kast cayó tres puntos y llegó al 30 %, su nivel más bajo desde que asumió, según la última encuesta Criteria. La desaprobación subió al 58 %, con una brecha negativa de 28 puntos. En marzo, el respaldo alcanzaba el 46 %, por lo que acumula un retroceso de 16 puntos. Además, el 52 % de las personas consultadas cree que Chile está retrocediendo y el 51 % califica como mala la situación económica. Respecto de los problemas de seguridad, economía y empleo, el 38 % responsabiliza al actual Gobierno, el 32 % a la administración de Gabriel Boric y el 26 % a ambas.

Gobierno reactiva la reforma al sistema político y acelera su tramitación

El Gobierno reactivará la reforma al sistema político y le pondrá suma urgencia este martes, después del acuerdo de la comisión mixta que destrabó las diferencias entre la Cámara y el Senado. La iniciativa, ingresada en 2025 durante la administración de Gabriel Boric, busca ser despachada durante septiembre. El texto fija nuevas exigencias para la formación y el financiamiento de partidos, eleva los requisitos para candidaturas independientes y reconoce legalmente los comités parlamentarios. También obliga a los partidos a condenar los sistemas totalitarios y el uso de la violencia política, y a comprometerse con la probidad y la transparencia.

Argentina vuelve a rectificar declaraciones sobre el Estrecho

El canciller argentino Pablo Quirno y la senadora Patricia Bullrich rectificaron declaraciones que reabrieron la controversia sobre el Estrecho de Magallanes. Quirno explicó que su definición de Argentina como país “bioceánico” aludía al Atlántico Sur y reafirmó el respeto a los tratados vigentes. Bullrich sostuvo que confundió el Estrecho de Magallanes con el canal Beagle cuando habló de su “control”. Es la segunda ronda de aclaraciones desde Buenos Aires, luego de que el jefe de la Fuerza Aérea argentina incluyera a Magallanes en una referencia a la soberanía de su país.

Romería por los 53 años del golpe termina con 29 detenidos

La romería al Cementerio General por los 53 años del golpe de Estado terminó con incidentes, 29 personas detenidas y una persona lesionada, según el balance preliminar. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, pidió distinguir entre quienes participaron pacíficamente de la conmemoración y quienes atacaron a Carabineros con piedras, bombas incendiarias y fuegos artificiales. El secretario de Estado calificó a los responsables como “delincuentes violentos” y afirmó que el país no puede normalizar que cada año se violente un cementerio. Los hechos abren la semana del 11 de septiembre, para la cual el Gobierno descartó una ceremonia oficial en La Moneda.

Profesores marchan al Congreso ante posibles recortes en educación

El Colegio de Profesoras y Profesores inició una caminata de tres días desde Santiago hacia el Congreso para advertir sobre eventuales recortes a la educación pública en el Presupuesto 2027. Su presidente, Mario Aguilar, sostuvo que el sector está “muy amenazado” y cuestionó las restricciones dispuestas por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso para la etapa final de la marcha. El gremio afirmó que no podrá ingresar caminando por la avenida Santos Ossa hasta el Parlamento, como en movilizaciones anteriores. La marcha llegará este martes al Congreso, donde sus dirigentes esperan entregar sus demandas y obtener una respuesta del Ejecutivo.

Presidencia gastó $18,5 millones en transmitir la Operación Cancerbero

Presidencia gastó 18 millones 549 mil 720 pesos, IVA incluido, en la transmisión oficial del traslado de 687 internos de alta peligrosidad a la cárcel La Laguna de Talca, según una respuesta obtenida mediante Transparencia. El servicio incluyó circuito cerrado de televisión, dirección televisiva y una unidad móvil para emitir la Operación Cancerbero en las plataformas del Gobierno. El gasto se cargó a un contrato iniciado en la administración de Gabriel Boric y ampliado en un 30 % por el actual Ejecutivo. La cifra agrega una arista al debate sobre el despliegue comunicacional del operativo, que incluyó cerca de cien vehículos y dos helicópteros.

Irán ataca embarcaciones ligadas a Estados Unidos en Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán informó que atacó tres petroleros que circulaban por rutas que calificó como no autorizadas en el estrecho de Ormuz y otras tres embarcaciones vinculadas a Estados Unidos. La ofensiva incluyó misiles contra un portaaviones y un destructor estadounidense, en respuesta a ataques de Washington contra barcos iraníes. El Comando Central de Estados Unidos aseguró que sus naves evitaron los impactos y que no hubo militares heridos. Teherán advirtió que atacará a los buques que transiten por vías no autorizadas. La escalada amenaza una ruta estratégica para el suministro mundial de petróleo.

AfD gana elección regional y queda cerca de la mayoría absoluta

Alternativa para Alemania, AfD, ganó las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt con cerca del 44,4 % y quedó a las puertas de la mayoría absoluta. La formación ultraderechista más que duplicó a la Unión Cristianodemócrata, CDU, del primer ministro regional Sven Schulze, que obtuvo poco más del 18 %. AfD reivindicó el resultado como un mandato para formar Gobierno y abrió la posibilidad de encabezar por primera vez una administración regional alemana. Sin embargo, las mayorías dependerán de la distribución final de escaños y de la entrada de BSW al Parlamento. La CDU descartó acuerdos con AfD y La Izquierda, mientras la participación llegó al 78 %.