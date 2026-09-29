Kast deberá entregar documentos del Escudo y camioneros dan 48 horas por el diésel

Escudo de las Américas: Kast deberá entregar los documentos de la adhesión

En la interpelación, el canciller Francisco Pérez Mackenna dijo que Chile no firmó un tratado al adherir al Escudo de las Américas. El ministro sostuvo que se trata de una declaración política, no vinculante. Después, la Cámara aprobó una solicitud para que el presidente José Antonio Kast entregue en 30 días los instrumentos sobre intercambio de información e inteligencia y un informe jurídico que explique por qué no se requirió aprobación parlamentaria. La declaración también aborda inversiones, minerales críticos y coordinación multilateral. La Contraloría recibió un requerimiento de diputados sobre la legalidad de la adhesión.

Camioneros dan 48 horas a Hacienda para responder por el alza del diésel

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones y la Confederación del Transporte de Carga dieron al Gobierno 48 horas para responder a un petitorio por el aumento del diésel. Sus dirigentes se reunieron con el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona. Piden establecer por ley un mecanismo que traspase a los contratos de transporte las alzas y bajas del combustible, tramitarlo con máxima urgencia, revisar la aplicación del Mepco y corregir una distorsión tributaria que denuncian. Los gremios afirman que, si la respuesta no es satisfactoria, sus organizaciones regionales decidirán los pasos a seguir. No hay un paro anunciado.

Andes Iron retira recursos ante la Suprema

Andes Iron desistió de los recursos de casación y de queja que mantenía ante la Corte Suprema por el proyecto Dominga. El máximo tribunal no dictará sentencia sobre esas presentaciones y permanece vigente el rechazo del Comité de Ministros, confirmado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Representantes de pescadores de Los Choros sostienen que el desistimiento deja firme ese rechazo. La empresa explica que retiró los recursos para permitir el avance de solicitudes de invalidación contra la resolución administrativa. El Servicio de Evaluación Ambiental admitió a trámite una de esas solicitudes de invalidación.

4. Gobierno se abre a retirar su reforma constitucional de seguridad

El Gobierno se abrió a retirar su reforma constitucional de seguridad si se presenta un texto alternativo acordado en el Senado. El presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya, dijo que la nueva propuesta tomaría como base el trabajo de Andrés Longton y Arturo Squella, con aportes de otros parlamentarios. También se tramitaría junto a una iniciativa penitenciaria de Paulina Vodanovic. El borrador dejaría fuera la creación de un nuevo estado de excepción y modificaría el actual estado de emergencia. Araya indicó que el nuevo proyecto podría presentarse esta semana. Hasta ahora, la iniciativa original no ha sido retirada.

5. Kast anuncia un plan con la meta de crear más de 100 mil empleos

El presidente José Antonio Kast presentó el plan Chile Despega, con más pega, con la meta gubernamental de crear más de 100 mil empleos entre 2026 y 2027. El Ejecutivo proyecta movilizar 1,3 billones de pesos mediante obras públicas, subsidios a la contratación, garantías para créditos a empresas y proyectos comunales. Para subsidios de empleo contempla 91 mil millones de pesos en ambos años. El desempleo acumula 43 meses sobre ocho por ciento y la tasa actual es de nueve coma cinco por ciento. El programa contempla seguimiento de las contrataciones y priorizará proyectos en territorios con mayor desempleo.

6. Argentina cuestiona vuelos entre Malvinas y Punta Arenas

La Cancillería argentina denunció vuelos de una compañía británica entre las islas Malvinas y Punta Arenas que, según Buenos Aires, no contaron con autorización de sus autoridades. El Gobierno de Javier Milei ordenó iniciar procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas por esa ruta aérea. También instruyó preparar un arbitraje contra el Reino Unido bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para intentar frenar la explotación petrolera del proyecto Sea Lion. Londres rechaza la pretensión argentina y defiende la libre determinación de los habitantes de las islas.

7. Caso Audio: rebajan a arresto nocturno la cautelar de Verónica Sabaj

La exjueza Verónica Sabaj quedó con arresto domiciliario nocturno en una arista del caso Audio. Su defensa acordó con el Ministerio Público modificar el arresto total que cumplía desde su formalización en junio; los querellantes no se opusieron. El fiscal Claudio Rebeco indicó que se consideraron razones de salud de una hija de Sabaj y que los presupuestos de la cautelar permanecen inalterados. La Fiscalía la investiga por cohecho reiterado, prevaricación judicial y revelación de secreto en relación con sus comunicaciones con Luis Hermosilla. La defensa sostiene que buscará acreditar su inocencia durante el proceso. [*]

Brasil: Lula marca 39 % y Flávio Bolsonaro 34 % antes de la elección

Una encuesta de Quaest sitúa al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva con 39 por ciento de intención de voto y al senador Flávio Bolsonaro con 34 por ciento para la primera vuelta del 4 de octubre. Los cinco puntos de diferencia surgen de las cifras publicadas por el sondeo. En un eventual balotaje, ambos candidatos registran 42 por ciento. La medición se realizó con 2.400 entrevistas entre jueves y domingo y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales. Ese día, 158 millones de electores están convocados a renovar la Cámara, dos tercios del Senado y las 27 gobernaciones

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia