ClicAM: rebaja a homicida neonazi, presión sobre Rabat y prisión preventiva para Hermosilla

Homicida neonazi recibió rebaja de condena tras rechazo de 14 jueces a su libertad

Patricio Salas Villar, condenado a 13 años por un homicidio cometido en Maipú, fue beneficiado con una rebaja de condena del Ministerio de Justicia. Una investigación de El Mostrador reveló que 14 jueces habían rechazado su libertad condicional entre abril y mayo. Los antecedentes advertían riesgos de reincidencia, falta de empatía con la víctima y persistencia de su ideología neonazi. El decreto fue firmado por el subsecretario Luis Silva. La rebaja y la libertad condicional son procedimientos distintos, pero las resoluciones judiciales documentan reparos sobre su reinserción.

Cámara pide salida de Rabat y oposición anuncia acusación constitucional

La Cámara de Diputados pidió al presidente José Antonio Kast la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y de los subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira. La resolución reunió 68 votos a favor, 42 en contra y siete abstenciones, incluidas algunas del oficialismo. Rabat defendió la legalidad de las rebajas de condenas y atribuyó su cambio de criterio a fallos de la Corte Suprema. Tras la sesión, la oposición anunció una acusación constitucional, cuya presentación sigue pendiente. La solicitud de renuncia no es vinculante y La Moneda mantiene su respaldo al ministro.

Luis Hermosilla vuelve a prisión preventiva por la arista del exfiscal Guerra

Luis Hermosilla volverá a prisión preventiva tras ser formalizado por soborno en la investigación sobre sus vínculos con el exfiscal Manuel Guerra. El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago consideró que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. El tribunal acogió la solicitud de los querellantes, entre ellos el Consejo de Defensa del Estado. La Fiscalía había pedido firma mensual y arraigo nacional, considerando que el abogado ya cumplía arresto domiciliario nocturno en otra arista. La investigación aborda intercambios de favores e información reservada.

Fondo E: exigen compensaciones y explicaciones por advertencias previas a las AFP

Las pérdidas del Fondo E mantienen bajo escrutinio a las AFP y a su regulador. El superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, informó que las administradoras recibieron advertencias desde 2024 sobre riesgos asociados a contratos de intercambio de tasas de interés. El Gobierno confirmó procedimientos sancionatorios contra las siete AFP para determinar posibles incumplimientos. En el Senado, parlamentarios exigieron compensaciones para los afiliados, todavía no aprobadas. Contraloría pidió a la superintendencia informar cómo ejerció su fiscalización y le dio diez días hábiles para responder.

Kast proyecta aumento de la inversión de 8,1 % para 2027 en Enade

El presidente José Antonio Kast proyectó en Enade un crecimiento de la inversión de 8,1 % para 2027. Ante el empresariado, sostuvo que la cartera de proyectos para los próximos cinco años supera los 95 mil millones de dólares y defendió las decisiones económicas de su Gobierno. El mandatario destacó que el próximo año no habrá elecciones, una circunstancia que, a su juicio, permitirá concentrarse en la actividad económica. También comprometió implementar la ley de autorizaciones sectoriales aprobada durante la administración de Gabriel Boric. Las cifras corresponden a proyecciones presentadas por Kast.

Suprema acuerda remover a Daniel Urrutia por viajes durante licencias médicas

La Corte Suprema acordó remover al juez Daniel Urrutia por dos viajes al extranjero realizados mientras estaba con licencia médica. El pleno consideró que los desplazamientos a Costa Rica en 2020 y Ecuador en 2022 constituyeron una falta grave a la probidad. El magistrado permanecerá suspendido mientras espera la notificación del fallo. Su defensa pidió anular la votación por cuestionamientos al procedimiento y el pleno resolvió convocar a un tribunal ordinario para revisar esa solicitud. Con esta decisión y otras dos adoptadas en la misma instancia, las remociones por licencias médicas suman 18 jueces.

Flávio Bolsonaro desconoce derrota y se proclama presidente electo desde Estados Unidos

Flávio Bolsonaro desconoció su derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva y se proclamó verdadero presidente electo de Brasil desde Estados Unidos. En una carta difundida por sus aliados y publicada por Folha de S. Paulo, el senador denunció un fraude sin aportar antecedentes que lo acreditaran en la información publicada. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro llegó a Miami junto a su familia y anunció que encabezará la oposición desde el extranjero. También agradeció el apoyo de Donald Trump y Javier Milei para salir del país. Las elecciones presidenciales se realizaron el domingo 25 de octubre.