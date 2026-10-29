El Zarpazo de Lula

Tras perder la primera vuelta frente a Flavio Bolsonaro por más de 2 millones de votos, Lula anunció ante sus seguidores que era muy bueno en el “mata-mata”, el cara a cara de la segunda vuelta. Y lo cumplió: contra las encuestas, y pese a que la derecha y la ultraderecha han ganado las últimas 7 elecciones en América Latina, se impuso por más de 4 millones de votos, con un 52% contra un 48% y una participación del 81%. Sumó 10 millones de votos más que en la primera vuelta y logró revertir el resultado en tres semanas, a pesar de sus más de 80 años y de que el Partido Liberal de la familia Bolsonaro había obtenido la primera mayoría en ambas cámaras. Es su séptima candidatura presidencial y encabezará su cuarto gobierno, frente a un adversario cuyo padre, Jair Bolsonaro, cumple una condena de 27 años por intento de golpe de Estado, como el que intentó Donald Trump el 6 de enero de 2021, con la diferencia de que este recibió la “inmunidad” de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Las razones del triunfo son cuatro. Los programas sociales como el “Bolsa Familia”, ampliaron su base popular más allá del nordeste, hasta el sudeste. La defensa de la autonomía y la soberanía de Brasil frente a las presiones de Trump, los aranceles del 50% y el “Escudo de las Américas”. La democracia como lo que estaba en juego. Y una campaña energizante, en la que el diputado André Janones armó en redes sociales el “Ejército de Lula”, que pasó de 50.000 a 10 millones de seguidores, con Lula como su “Mariscal”. Los tribunales ya rechazaron la impugnación de Flavio Bolsonaro, y el resultado se suma a la derrota de Vučić en Serbia y de Viktor Orbán en Hungría. Pero todo se ve cuesta arriba: familias endeudadas, alza de los alimentos, crimen organizado, polarización y caídas de la bolsa y del real. Si el progresismo no se hace cargo en serio de la seguridad y el crecimiento, la amenaza de la ultraderecha seguirá a la vuelta de la esquina, y esta elección debe ser un eslabón más en la necesaria renovación de la izquierda y la centroizquierda.

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