ClicAM: demócratas ganan el Congreso de EEUU y oposición posterga acusación contra Rabat

Demócratas recuperan el Congreso y Trump acepta los resultados

Los demócratas recuperaron el control del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, según las proyecciones informadas por Associated Press. El resultado de las elecciones de medio término pone fin a la mayoría republicana en ambas cámaras y cambia el escenario para los dos años restantes de Donald Trump en la Casa Blanca. El presidente aseguró que está dispuesto a aceptar los resultados y trabajar con la nueva mayoría. También atribuyó la derrota republicana a que su nombre no figuraba en la papeleta. El reparto definitivo de escaños seguía pendiente al cierre de esta edición.

Oposición posterga acusación contra Rabat mientras busca los votos del PDG

La oposición mantuvo sin fecha de ingreso la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, pese al emplazamiento de José Antonio Kast a presentarla. Las bancadas buscan asegurar los apoyos y terminar un texto jurídicamente sólido, con especial atención a los 14 diputados del Partido de la Gente. El bloque no resolverá su postura hasta conocer los fundamentos del libelo. Para este jueves está prevista una nueva reunión con abogados constitucionalistas. En paralelo, parlamentarios recurrieron a Contraloría para exigir los decretos de las cuestionadas rebajas de condenas.

Presupuesto de Justicia avanza en comisión entre exigencias de renuncia de Rabat

La Comisión Especial Mixta de Presupuestos aprobó la partida del Ministerio de Justicia por 16 votos a favor y diez en contra. La oposición intentó frenar los recursos mientras Fernando Rabat permanezca en el cargo, por las rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores. La sesión estuvo marcada por carteles que exigían su renuncia e interrupciones que obligaron al presidente de la comisión, Javier Macaya, a llamar al orden. Desde el oficialismo, Rodolfo Carter cuestionó usar el presupuesto para castigar al ministro. La votación corresponde al trámite en comisión.

Mas rechaza que la minería sea un lastre y discrepa de Quiroz

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, rechazó que la minería sea un lastre para Chile, expresión utilizada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Mas defendió el aporte de la industria al empleo y al desarrollo nacional, aunque reconoció los problemas de producción. Ambos coinciden en señalar la falta de inversión, las dificultades con los permisos y la incertidumbre. Según las proyecciones de Cochilco citadas en el debate, la producción de cobre caerá un 8,4 % este año, hasta 4,94 millones de toneladas. Mas destacó las perspectivas de recuperación productiva para 2027.

Corte mantiene prisión preventiva de Hermosilla en investigación vinculada a Guerra

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó, en fallo dividido, la prisión preventiva de Luis Hermosilla en la investigación vinculada al exfiscal Manuel Guerra. La mayoría estimó que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y descartó que entregar su teléfono bastara para acreditar una colaboración sustancial. El voto disidente consideró desproporcionada la medida por su edad y salud. La Fiscalía no compareció a los alegatos, ausencia cuestionada por el querellante Mauricio Daza. El abogado continuará recluido en Casablanca mientras sigue el proceso judicial.

Correos documentan encargos de proyectos de sentencias a abogada externa

Correos conocidos a partir de una demanda muestran instrucciones de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rosa Aguirre, a la abogada Damaris Silva para redactar proyectos de sentencias. Silva sostuvo que realizó esa labor durante 17 años por una remuneración mensual de 300 mil pesos. Según los antecedentes publicados, ambas alcanzaron un acuerdo extrajudicial por 17 millones de pesos y la causa fue archivada. Tras conocerse el caso, el pleno de la Corte pidió un informe a la magistrada, a partir del cual deberá resolver si abre un sumario o archiva los antecedentes.

Valparaíso aumenta meta de cortafuegos y contempla menos brigadas forestales

El plan de incendios forestales para la Región de Valparaíso contempla 200 kilómetros de cortafuegos, frente a los 96,5 proyectados inicialmente para la temporada anterior. Sin embargo, las brigadas consideradas bajan de 34 a 30, con 520 combatientes. El despliegue aéreo se mantiene en seis aviones y cuatro helicópteros. Según la Delegación Presidencial, existe una brecha de más de mil kilómetros de cortafuegos para una protección óptima de las ciudades, tarea que también involucra a municipios y privados. Las cifras corresponden a recursos y obras proyectados para la temporada 2026-2027.