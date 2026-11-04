Demócratas arrebatan el Congreso a los republicanos y Trump reconoce derrota electoral

El Partido Demócrata logró recuperar el control del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos en las elecciones de medio mandato celebradas este martes 3 de noviembre, según las proyecciones de medios estadounidenses. El resultado representa un cambio en el equilibrio de poder en Washington y deja al presidente Donald Trump frente a un Congreso controlado por la oposición durante los últimos dos años de su mandato.

Los demócratas consolidaron sus victorias en estados tradicionalmente favorables y consiguieron arrebatar escaños a los republicanos en territorios decisivos para la composición del Congreso. Entre los primeros resultados destacaron los triunfos demócratas en Virginia, Massachusetts, Delaware, Nueva Jersey, Rhode Island e Illinois. A ellos se sumó la reelección del senador Jon Ossoff en Georgia, un estado donde Trump había ganado las elecciones presidenciales de 2024.

La victoria del demócrata Roy Cooper en Carolina del Norte también resultó relevante, al conquistar un escaño del Senado que estaba en manos republicanas. Cooper derrotó a Michael Whatley, expresidente del Comité Nacional Republicano y respaldado por Trump.

Los estados que marcaron el cambio de mayoría

El avance demócrata se extendió a territorios históricamente republicanos. En Texas, James Talarico consiguió un escaño que su partido no ganaba desde hacía 38 años, mientras que Adam Hamilton se impuso en Kansas, donde los demócratas no elegían un senador desde 1932.

También destacaron los triunfos de Sherrod Brown en Ohio, Josh Turek en Iowa y Annie Andrews en Carolina del Sur. Estas victorias permitieron a los demócratas superar la barrera necesaria para recuperar la mayoría del Senado.

En la Cámara de Representantes, las cadenas CNN y NBC News proyectaron igualmente una victoria de la oposición. NBC estimó que los demócratas alcanzarían 244 escaños, por encima de los 218 necesarios para controlar la Cámara Baja.

Los republicanos, por su parte, conservaron posiciones importantes. En Florida, Ashley Moody ganó la elección al Senado frente a Angie Nixon y retuvo para su partido el escaño que había dejado Marco Rubio tras asumir como secretario de Estado.

Trump acepta la derrota y apunta a la guerra con Irán

Ante los resultados, Trump reconoció la victoria demócrata y manifestó su disposición a negociar con la nueva mayoría parlamentaria.

En una entrevista con The New York Times, el mandatario aseguró estar “totalmente dispuesto a aceptar esos resultados” y agregó: “Esperamos poder trabajar con ellos. Probablemente lleguemos a algún acuerdo”.

Posteriormente, en declaraciones a Fox News, atribuyó parte de la derrota republicana a la guerra con Irán. “Pienso que en parte se debió a Irán, pero al mismo tiempo, la gente entendió la importancia de lo que he hecho con Irán”, afirmó.

El Presidente estadounidense también sostuvo en su plataforma Truth Social que los republicanos habrían conseguido una victoria contundente si él hubiese figurado entre los candidatos.

Demócratas también avanzan en gobernaciones

En las elecciones estatales, la demócrata Kathy Hochul consiguió la reelección como gobernadora de Nueva York, mientras que Keisha Lance Bottoms ganó en Georgia, convirtiéndose en la primera mujer afroamericana elegida gobernadora de un estado estadounidense.

En Florida, en cambio, el republicano Byron Donalds se impuso al demócrata David Jolly, manteniendo la gobernación bajo control de su partido.

El nuevo escenario parlamentario permitirá a los demócratas ejercer un mayor control sobre la agenda legislativa, las nominaciones y la fiscalización de la administración Trump, que deberá enfrentar sus últimos dos años con ambas cámaras del Congreso en manos opositoras.