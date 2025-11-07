Corea del Centro: Iván Weissman y Rodrigo Castillo sobre caso Muñeca Bielorrusa y presidenciales

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió este viernes a trámite la querella de capítulos presentada por la Fiscalía en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el marco del caso Muñeca Bielorrusa destapado por El Mostrador. La causa que ya mantiene tres imputados y que indaga delitos de cohecho, soborno, lavado de activos y tráfico de influencias, cuya audiencia de formalización está en proceso y continuará mañana sábado.

Con esta resolución, el tribunal de alzada dio luz verde al paso procesal que permitiría a la Fiscalía Nacional avanzar hacia una formalización de la exmagistrada.

La primera jornada de formalización de cargos en el caso “Muñeca Bielorrusa” se desarrolló este viernes en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde el Ministerio Público imputó por cohecho, lavado de activos y soborno a Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, y a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.

Hoy en Corea del Centro, con Fran Castillo: conversamos sobre el desarrollo de la arista del caso Audios y el estado de la carrera presidencial junto al editor del newsletter El Mostrador Semanal, Iván Weissman, y con el abogado Rodrigo Castillo.