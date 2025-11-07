Caso Muñeca Bielorrusa: siga en vivo formalización de esposo de Vivanco y otros dos imputados

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago realiza este viernes la formalización de Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, junto a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, todos acusados de cohecho, soborno y lavado de activos.

La audiencia, que podría extenderse durante todo el día, marca un hito en la investigación conocida como “Muñeca Bielorrusa”, la primera causa por tráfico de influencias judiciales que llega a formalización en Chile, la que fue destapada por El Mostrador. La Fiscalía Regional de Los Lagos, dirigida por Carmen Gloria Wittwer, imputa a los detenidos por recibir y canalizar $45 millones en sobornos desde el consorcio chileno-bielorruso Belaz-Movitec a cambio de fallos favorables en la Corte Suprema.

Según la investigación, Vivanco habría favorecido al consorcio en un litigio con Codelco, que terminó con la estatal obligada a pagar $17 mil millones. Los pagos se habrían triangulado a través de Migueles y de los conservadores de Bienes Raíces Sergio Yáber y Yamil Najle, quienes habrían ayudado a lavar los fondos mediante transferencias y contratos falsos.

El Consejo de Defensa del Estado presentó además una querella por soborno, cohecho y lavado de activos contra todos los involucrados. A su vez, se incautaron documentos, celulares y sobres con dinero durante un allanamiento en la casa de Vivanco, mientras peritajes a sus chats revelan contactos con jueces y abogados del máximo tribunal.

La audiencia de formalización continúa en desarrollo y podría extenderse hasta el fin de semana, en lo que ya se perfila como una de las tramas de corrupción más graves del Poder Judicial.