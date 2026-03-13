Corea del Centro: el arranque del gobierno del presidente Kast
Hoy en Corea del Centro, analizamos los primeros días del gobierno de José Antonio Kast. Examinamos sus decisiones iniciales, como la firma de decretos, auditorías y el recorte del gasto público, además de los desafíos políticos y económicos que enfrenta, y su impacto en el contexto internacional.
Comenzó una nueva etapa política en Chile, y analizamos los primeros días del gobierno del presidente José Antonio Kast, sus decisiones iniciales y las señales políticas dejadas por la instalación de la nueva administración en La Moneda.
Examinamos la firma de decretos, el anuncio de auditorías en los ministerios y el recorte del 3% del gasto público, medidas con las que el gobierno busca instalar el relato de un “gobierno de emergencia” ante los desafíos económicos y de seguridad.
También discutimos los primeros flancos políticos: la posibilidad de indultar a carabineros condenados por hechos del estallido social, el debate sobre la implementación de la ley de 40 horas y las tensiones emergentes entre el Ejecutivo y la oposición en el Congreso.
En el ámbito internacional, analizamos el impacto del conflicto en Medio Oriente, el alza del petróleo y la presión geopolítica entre Estados Unidos y China, y cómo estos factores podrían influir en el contexto económico del nuevo gobierno.
Hoy en Corea del Centro, con Fran Castillo: presentamos un capítulo para entender cómo comienza la era Kast, qué estrategia política está desplegando y cuáles son los desafíos que enfrenta en sus primeras semanas en el poder, junto al abogado Rodrigo Castillo y el editor del newsletter El Mostrador Semanal, Iván Weissman.