Corea del Centro: el arranque del gobierno del presidente Kast

Comenzó una nueva etapa política en Chile, y analizamos los primeros días del gobierno del presidente José Antonio Kast, sus decisiones iniciales y las señales políticas dejadas por la instalación de la nueva administración en La Moneda.

Examinamos la firma de decretos, el anuncio de auditorías en los ministerios y el recorte del 3% del gasto público, medidas con las que el gobierno busca instalar el relato de un “gobierno de emergencia” ante los desafíos económicos y de seguridad.

También discutimos los primeros flancos políticos: la posibilidad de indultar a carabineros condenados por hechos del estallido social, el debate sobre la implementación de la ley de 40 horas y las tensiones emergentes entre el Ejecutivo y la oposición en el Congreso.

En el ámbito internacional, analizamos el impacto del conflicto en Medio Oriente, el alza del petróleo y la presión geopolítica entre Estados Unidos y China, y cómo estos factores podrían influir en el contexto económico del nuevo gobierno.

Hoy en Corea del Centro, con Fran Castillo: presentamos un capítulo para entender cómo comienza la era Kast, qué estrategia política está desplegando y cuáles son los desafíos que enfrenta en sus primeras semanas en el poder, junto al abogado Rodrigo Castillo y el editor del newsletter El Mostrador Semanal, Iván Weissman.