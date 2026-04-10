Corea del Centro: el despliegue comunicacional del Gobierno choca con nuevas polémicas

Siguen las repercusiones por la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, con cuestionamientos que van desde el nivel de seguridad en la Universidad Austral hasta el debate por la violencia política contra las mujeres.

A lo anterior se suman las críticas que ha sufrido el Gobierno no solo desde la oposición, sino también dentro de su sector, fenómeno conocido como “fuego amigo”. Están las críticas a la ministra vocera Mara Sedini, a su colega de la Mujer, Judith Marín por la remoción de la directora del SernamEG, o las disidencias de los senadores Juan Manuel Ossandón, Matías Walker e Iván Moreira por la decisión del ejecutivo de no apoyar la postulación de Michelle Bachelet a la ONU.

Hoy en Corea del Centro: conversamos sobre los hitos de la semana junto al consultor senior en Asuntos Públicos y Estratégicos Juan Luis Monsalve, el abogado Rodrigo Castillo y el editor del newsletter El Mostrador Semanal, Iván Weissman.