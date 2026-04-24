Corea del Centro: reforma de Kast abre una pelea política y fiscal más grande de lo que aparenta

En medio de las tensiones por el proyecto de “reconstrucción nacional” del Ejecutivo, el ministro de Hacienda salió a poner paños fríos. “El gobierno no se juega su éxito con este proyecto”, sostuvo Jorge Quiroz,

En la oposición insisten en que el proyecto misceláneo del Gobierno beneficia a los más ricos, con propuestas como la rebaja gradual del impuesto corporativo del 27 al 23% y la eliminación de contribuciones para todos los mayores de 65 años, entre otros.

En este escenario, los jefes de bancada del PS, Raúl Leiva, y del Frente Amplio, Gael Yeomans, además del presidente de la DC, Álvaro Ortiz, adelantaron que recurrirían al Tribunal Constitucional. En el sector insisten en que el gobierno divida la iniciativa para ingresarla a diversas comisiones.

Hoy en Corea del Centro, con Fran Castillo: conversamos sobre el proyecto de “reconstrucción nacional” presentado por el Gobierno con el abogado Rodrigo Castillo y el editor de El Mostrador Semanal, Iván Weissman.