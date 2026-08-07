Corea del Centro: deuda, IPC y mega reforma: las cuentas que complican al Gobierno

Fitch puso una alerta sobre las cuentas de la megarreforma económica: cuestionó que los números cierren por la vía de la recaudación y los recortes comprometidos, pero también sostuvo que Chile tiene margen para aumentar su deuda sin que necesariamente se vea afectada su clasificación crediticia.

En Corea del Centro de El Mostrador analizamos qué significa esta señal para el relato fiscal del Gobierno y la discusión sobre el tamaño del Estado. También revisamos el último IPC, el efecto de los combustibles y los cambios al MEPCO, además de los vetos al anatocismo, el llamado “olvido financiero” y otras normas de la mega reforma.