Corea del Centro: La Moneda logra desactivar crisis con camioneros

El Gobierno alcanzó un acuerdo con gran parte de los transportistas movilizados, que contempla una rebaja de $142 en el precio del diésel. En tanto, los valores de los demás combustibles se mantendrán o disminuirán hasta el 31 de marzo.

En el ámbito tributario, el pacto establece un aumento en los porcentajes de devolución del impuesto específico al diésel: un 90% para las empresas con ventas anuales de hasta 6.000 UF, un 65% para aquellas con ventas entre 6.000 y 20.000 UF y un 50% para las que superen las 20.000 UF. Asimismo, se incrementó del 35% al 70% el porcentaje de recuperación del peaje para los buses.

Por otra parte, la oposición presentó una acusación constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, a raíz de la controversia generada por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

En Corea del Centro de El Mostrador analizamos los últimos acontecimientos del escenario nacional e internacional, sus matices y los efectos que podrían tener en un futuro. Lo anterior, junto al consultor senior en Asuntos Públicos y Estratégicos, Juan Luis Monsalve; Iván Weissman y Rodrigo Castillo.