Empieza x Acá: a dos semanas de las elecciones, analizamos la franja televisiva de segunda vuelta

El Partido de la Gente (PDG) resolvió este domingo su postura para la segunda vuelta y, por amplia mayoría, llamó a votar nulo o blanco. En su consulta online, el 78% de los participantes rechazó apoyar a José Antonio Kast o Jeannette Jara; Kast obtuvo un 20% y Jara un 2%.

La decisión se conjuga con la franja presidencial de segunda vuelta, en donde ambos candidatos, a través de enfoques diferentes, buscan capturar a un voto que tomó por sorpresa a casi toda la arena política y que puede reconfigurar los resultados el próximo 14 de diciembre.

