Empieza x Acá: a dos semanas de las elecciones, analizamos la franja televisiva de segunda vuelta
Hoy en Empieza x Acá, con Fran Castillo: analizamos los discursos de Jara y Kast que buscan capturar al votante PDG junto al director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la UCEN, Marco Moreno, y el académico de Publicidad de la UDP Cristián Leporati.
El Partido de la Gente (PDG) resolvió este domingo su postura para la segunda vuelta y, por amplia mayoría, llamó a votar nulo o blanco. En su consulta online, el 78% de los participantes rechazó apoyar a José Antonio Kast o Jeannette Jara; Kast obtuvo un 20% y Jara un 2%.
La decisión se conjuga con la franja presidencial de segunda vuelta, en donde ambos candidatos, a través de enfoques diferentes, buscan capturar a un voto que tomó por sorpresa a casi toda la arena política y que puede reconfigurar los resultados el próximo 14 de diciembre.
