Empieza x Acá: comentamos el presente y futuro de Venezuela

El inicio de 2026 estuvo marcado por la captura del ahora exmandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, tras una operación militar liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluyó ataques en Caracas y en tres estados cercanos.

Este lunes, dos días después de la detención de Maduro, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, asumió el mando del país.

Por su parte, Donald Trump ha ejercido presiones públicas para que el régimen venezolano otorgue acceso total a recursos e infraestructura del país, incluyendo petróleo, carreteras y puentes para su reconstrucción, estableciendo así las condiciones de la futura relación entre Estados Unidos y Venezuela.

La mandataria encargada, en tanto, hizo una invitación “al gobierno de los EE. UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional, y que fortalezca una convivencia comunitaria duradera”.

Hoy, en el primer Empieza x Acá del año, con Fran Castillo, analizamos el panorama político en Venezuela tras la intervención de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, junto al director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central (UCEN), Marco Moreno, y el académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Leporati.