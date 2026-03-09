Empieza x Acá: comentamos la nueva reunión entre Gabriel Boric y J.A. Kast

Este domingo, el presidente Gabriel Boric y su sucesor, José Antonio Kast, sostuvieron una nueva reunión en La Moneda con el objetivo de dejar atrás la polémica generada días antes, cuando una cita entre ambos se extendió apenas por 22 minutos y tensionó el proceso de traspaso de mando a pocos días de la investidura presidencial del 11 de marzo. El encuentro, que se realizó tras una insistencia del mandatario saliente, buscó retomar las coordinaciones institucionales de cara al cambio de mando.

La reunión se prolongó por cerca de dos horas y permitió abordar diversos temas considerados relevantes para la transición. Entre ellos, Boric entregó a Kast antecedentes vinculados a la Comisión Verdad y Niñez —instancia que investiga violaciones a los derechos humanos en el sistema de protección de menores— y al informe de la Comisión de Paz y Entendimiento en La Araucanía, materias que el presidente electo deberá evaluar una vez asumido el cargo.

Tras el encuentro, el mandatario afirmó que las tensiones quedaron atrás. “Doy por superadas las diferencias que pudieran haber existido. Le garantizo a los chilenos y chilenas que el miércoles 11 de marzo tendremos un cambio de mando impecable y que el Estado de Chile, como corresponde, continúa funcionando de la mejor manera para poner siempre por delante los intereses de los chilenos y chilenas antes que cualquier diferencia política”, sostuvo.

Por su parte, José Antonio Kast explicó que el encuentro tuvo un carácter informativo y de coordinación institucional. “Los temas versan sobre distintas materias. Me entregó los antecedentes, cosa que agradezco y que tendré para análisis posterior y para toma de decisiones cuando ya corresponda, una vez habiendo jurado como Presidente”, indicó, añadiendo que ambos coincidieron en la importancia de que el traspaso de poder se realice como un acto republicano que respete las tradiciones institucionales del país.

