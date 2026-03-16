Empieza x Acá: analizamos la primera semana de Gobierno de José Antonio Kast

El Presidente José Antonio Kast confirmó que su Gobierno está evaluando otorgar indultos a carabineros y militares condenados por delitos cometidos durante el estallido social de 2019, señalando que hará uso de la atribución constitucional del indulto presidencial.

El Mandatario sostuvo la semana pasada que se están estudiando distintos casos de agentes del Estado condenados por hechos ocurridos durante las protestas de octubre de 2019.

Sobre esto, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, defendió el pasado domingo la medida, advirtiendo que el Gobierno no se inhibirá en sus decisiones por temor a la reacción de la oposición.

Además, el jefe de gabinete fue claro en que se analizará cada caso y sostuvo que algunos condenados “son personas que estaban defendiendo a la ciudadanía”.

En paralelo, persisten las discrepancias respecto de la situación financiera del fisco, lo que motivó el anuncio de una auditoría. A esto se suma el anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien señaló que el Gobierno reducirá en un 3% el gasto de los ministerios.

“El deber del Ministerio de Hacienda es, primero, mirar la situación en que estamos. La situación de caja es muy compleja, muy anormal”, señaló.

Hoy en Empieza x Acá, con Fran Castillo, analizamos lo que acontece en el panorama nacional junto al director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central (UCEN), Marco Moreno, y el académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Leporati.





