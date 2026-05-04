Empieza x Acá: críticas a La Moneda no paran por desempeño de ministros

En el marco de la polémica generada por los oficios enviados por el Ministerio de Hacienda a distintas carteras, como parte del proceso de formulación del Proyecto de Ley de Presupuestos 2027, el ministro Jorge Quiroz reconoció que enfrentó una semana compleja en materia comunicacional.

En conversación con el programa Estado Nacional de TVN, el jefe de las finanzas públicas admitió que “claramente ha habido que salir a explicar mejor las cosas”, lo que calificó como una “falencia”, aunque aseguró que el “norte no cambia”.

En esa línea, enfatizó la necesidad de ajustar el gasto público: “Los gastos están fuera de control, esa es la situación que hemos heredado. Y eso confirma la absoluta necesidad de hacer una racionalización del gasto público”.

Asimismo, el secretario de Estado subrayó que los recortes no afectarán el área social: “El tema social no se toca, lo que no significa que haya que buscar eficiencia y hay muchos espacios para ello”.

Hoy en Empieza x Acá, con Fran Castillo: conversamos sobre estos temas con el director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central (UCEN), Marco Moreno, y el académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales (UDP), Cristián Leporati.