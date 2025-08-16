Entre Hilos: la modernidad del imperialismo

Los imperios son formaciones sociales que encontramos en todas las épocas – por ejemplo los imperios egipcio, romano o español – donde hay una potencia que coloniza otros territorios y establece con ellos una relación de centro-periferia. Sin embargo, con la expansión del capitalismo y la formación de los estados nación en la segunda mitad del siglo XIX, comienza un período histórico nuevo que se denomina “imperialismo”, donde las potencias europeas comienzan a “repartirse” diversos territorios a lo largo y ancho del planeta con miras a satisfacer sus crecientes intereses geopolíticos.

Crédito Ilustraciones: Cristián Prado Saavedra @pajaro_pez