Entre Hilos: Cosmopolitismo, la idea de una ciudadanía mundial
En este nuevo episodio de Entre Hilos, Daniel Chernilo y Francisco Castillo reflexionan sobre el concepto de “cosmopolitismo”.
Formulada originalmente por la filosofía estoica durante la Grecia clásica, esta idea de ciudadanía mundial rechaza la noción tradicional de que la ciudadanía está asociada a los orígenes o pertenencia a una nación común. Por el contrario, la idea de cosmopolitismo surge para dar vida a una forma de ciudadanía compartida por todos los habitantes del planeta. A pesar de las dificultades que implica su realización histórica concreta, en tiempos de globalización la idea de cosmopolitismo mantiene parte muy significativa de su relevancia y atractivo.
Crédito Ilustraciones: Cristián Prado Saavedra @pajaro_pez