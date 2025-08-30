Entre Hilos: ¿Qué es la reflexividad?

En ciencias sociales, esta idea tiene una doble definición: por una parte, es una propiedad de las personas que les permite aprender, tomar decisiones y generar formas de empatía hacia las situaciones de otros; por la otra, es una característica de instituciones y sistemas tecnológicos que les permite aplicar sus principios organizativos sobre sí mismos y con ello aumentar su propio potencial organizativo. En ambos casos, la idea de reflexividad apela a una capacidad de descentramiento que aumenta la capacidad de procesar complejidad de forma exitosa, así como el desarrollo de procesos de aprendizaje tanto individual como colectivo.

Crédito Ilustraciones: Cristián Prado Saavedra @pajaro_pez

