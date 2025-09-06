Entre Hilos: Las trayectorias de la individuación

Si bien los seres humanos pertenecen siempre a múltiples grupos que condicionan su forma de actuar y de comprender el mundo, los individuos tienen también la capacidad crear su propio camino, tomar sus propias decisiones y, así, romper con las tradiciones de las naciones, familias, religiones o clases sociales de las que provienen. Los procesos de individuación son justamente aquellos que permiten explicar de qué forma las personas crean trayectorias propias que no necesariamente se adecuan a aquellas de los grupos de referencia a los que pertenecen.

Crédito Ilustraciones: Cristián Prado Saavedra @pajaro_pez