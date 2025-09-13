Entre Hilos: Era axial, la revolución cultural más importante de la historia de la humanidad
En este nuevo episodio de Entre Hilos, Daniel Chernilo y Francisco Castillo conversaron sobre el concepto de “era axial”.
Se trata de un período histórico, alrededor del siglo V antes de Cristo, donde tienen lugar procesos de cambio cultural muy acelerados que dan vida a escuelas religiosas y filosóficas que crean la idea de un tiempo humano colectivo. En India, China, Grecia e Israel, distintas tradiciones convergen en la creación de una idea de trascendencia que permite elevar el nivel de las discusiones teológicas, religiosas y morales, así como también crear estándares abstractos con los que evaluar las acciones de los líderes políticos y espirituales. En general, se la describe como la revolución cultural más importante de la historia de la humanidad.
Crédito Ilustraciones: Cristián Prado Saavedra @pajaro_pez
