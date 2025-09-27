Entre Hilos: ¿De qué se discute en la esfera pública?

Esta es la idea de que, en una sociedad democrática, las decisiones sobre los temas en común se toman mediante el intercambio razonado de argumentos en el espacio público. Desde sus orígenes en el Siglo XVIII, la idea de esfera pública ha sido muy importante en la forma de comprender los debates sobre temas políticos, religiosos o incluso económicos, pero ha estado también sometida a una serie de críticas en razón de la capacidad de ciertos grupos para manipular lo que allí sucede o la dificultad que implica, realmente, aceptar posiciones distintas a las nuestras.

Crédito Ilustraciones: Cristián Prado Saavedra @pajaro_pez