Entre Hilos: ¿Cuántos roles sociales tiene usted?

En este nuevo episodio de Entre Hilos, Daniel Chernilo y Francisco Castillo conversaron sobre el concepto de “roles sociales”. Cada una de las tareas que desempeñamos en la sociedad – en el trabajo, como consumidores, o como miembros de nuestra familia – está asociada a una serie de expectativas que llamamos roles sociales. Las reglas, responsabilidades y recursos que están asociados a los distintos roles son específicas para cada uno de ellos y, porque no son necesariamente compatibles entre sí, eso genera una serie de roces y conflictos que no siempre son bien comprendidos ni resueltos.

Crédito Ilustraciones: Cristián Prado Saavedra @pajaro_pez