Entre Hilos: ¿Por qué hablamos de multiculturalismo?

Procesos como la diversidad religiosa, la migración o la diversidad étnica de los pueblos originarios hacen que las sociedades contemporáneas se reconozcan como cada vez más plurales en términos de los valores, prácticas y tradiciones que son significativas para las personas. La pregunta que el multiculturalismo busca responder, entonces, es cómo hemos de comprender esas diversidad de grupos, creencias y tradiciones que forman parte de una misma comunidad política. Su gran riesgo, por otra parte, es terminar entendiendo esas culturas como grupos cerrados y autocontenidos.

También te puede interesar:

Crédito Ilustraciones: Cristián Prado Saavedra @pajaro_pez