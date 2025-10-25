Entre Hilos: El habitus y la distinción social

Si bien las clases sociales a las que pertenecemos están definidas fundamentalmente por nuestra posición en la estructura económica, las clases se distinguen también por sus diferentes preferencias en sus gustos musicales, formas de vestir, comidas, etc. El habitus es entonces la expresión, por lo general inconsciente, de cómo diversos grupos se diferencian a partir de los gustos culturales muy distintos que tienen entre sí. El habitus hace visible la forma en que, en una sociedad determinada, las ideas, gustos y preferencias “dominantes” son aquellas de las clases que tienen las posiciones de privilegio.

Crédito Ilustraciones: Cristián Prado Saavedra @pajaro_pez