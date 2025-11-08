Publicidad

Entre Hilos: ¿Existe la naturaleza humana?

En este nuevo episodio de Entre Hilos, Daniel Chernilo y Francisco Castillo conversaron sobre los usos de la idea de  “naturaleza humana”.

Concepto controversial como pocos, la idea de naturaleza humana apela no solo a la existencia de algunas características inmutables y universales que nos definen como especie, sino que sostiene que esas propiedades estarían definidas por nuestra biología: el egoísmo, el uso de la razón, la búsqueda del placer, o las motivaciones violentas serían algunas de las expresiones de la naturaleza humana. En razón de la enorme variabilidad histórica y cultural de los grupos humanos, las ciencias sociales han tendido a tomar distancia de la existencia de una naturaleza humana de ese tipo y, sin embargo, en muchas ocasiones terminan apelando a ella de todas formas.

 

Crédito Ilustraciones: Cristián Prado Saavedra @pajaro_pez 

