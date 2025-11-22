Entre Hilos: El devenir de la comunidad

El elemento definitorio de la comunidad es la existencia de lazos interpersonales de tipo emocional, cultural o familiar que tendrían una condición aparentemente primordial y constituirían los elementos más básicos de la vida social. Con la idea de comunidad se expresa el hecho de que todos los grupos humanos dependen de la existencia de vínculos de este tipo para mantener su cohesión interna aunque, paradójicamente, las sociedades modernas invierten una cantidad enorme de recursos materiales y simbólicos para, justamente, producir aquello que se supone surge de manera espontánea.

Crédito Ilustraciones: Cristián Prado Saavedra @pajaro_pez