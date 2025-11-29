Publicidad

Entre Hilos: ¿Qué entendemos por civilización?

En este nuevo episodio de Entre Hilos, Daniel Chernilo y Francisco Castillo conversaron sobre el concepto de “civilización” y sus múltiples acepciones.

Durante el Siglo XIX, por ejemplo, en América Latina la civilización representaba la marca de superioridad de lo europeo por sobre  la “barbarie” del continente. En otras definiciones, la civilización ha sido entendida como una forma de vida integral o una tradición cultural o religiosa que debe protegerse. En el contexto contemporáneo, la idea de civilización vuelve a estar en el centro de las “guerras culturales” que se preguntan, y cuestionan, la identidad de occidente.

