Empieza x Acá: analizamos la holgada victoria de José Antonio Kast y lo que se espera de su Gobierno

José Antonio Kast se impuso con contundencia en la segunda vuelta presidencial, superando por casi 20 puntos a Jeannette Jara. Con el 99,97% de las mesas escrutadas, el candidato republicano obtuvo el 58,16% de los votos y ganó en todas las regiones del país.

Su victoria se explicó por una campaña centrada en seguridad, migración y crecimiento económico, capitalizando el descontento con el Gobierno de Gabriel Boric. El Presidente Electo asumirá el 11 de marzo de 2026 y enfrentará un Congreso fragmentado y un país altamente polarizado.

En su primer discurso como presidente electo llamó a la unidad, agradeció a su familia, a Dios, a expresidentes y a candidaturas que contribuyeron a la mayoría histórica, destacando que “no ganó un partido, ganó Chile”.

