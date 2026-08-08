Entre Hilos: ¿Qué es la deconstrucción?

Este paradigma sostiene que para comprender los discursos culturales principales no es suficiente con “comprenderlos”, sino que es más bien necesario “des-armar”, “des-montar”, la historia que les ha permitido llegar a ocupar la posición de privilegio que tienen. En vez de reconstruir la participación de quienes han tomado parte en la formación de distintas tradiciones culturales, la deconstrucción sostiene que debemos descubrir las dinámicas y actores que han sido excluidos de esos procesos porque, antes que discursos racionales, lo que prima son las conexiones inesperadas, líneas de desarrollo paralelas o actos fallidos.

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Ilustraciones: @pajaro_pez