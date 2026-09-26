Entre Hilos: ¿Qué son los movimientos “post”?
En este nuevo episodio de la temporada 2026 de Entre Hilos, dedicada a explorar distintas escuelas de pensamiento, Francisco Castillo y Daniel Chernilo conversaron sobre el uso del prefijo “post”.
Para la gran mayoría de las tradiciones de pensamiento que hemos revisado en esta temporada, en algún momento se ha planteado un momento “post”: post-romanticismo, post-idealismo, post-estructuralismo, etc. Es decir, prácticamente todas las escuelas de pensamiento enfrentan, en algún momento, críticas a sus contribuciones, desafíos a su hegemonía, pero, al mismo tiempo, se resisten a morir. El uso de este prefijo busca compatibilizar esas críticas sin necesariamente abandonar sus aportes más significativos.
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Ilustraciones: @pajaro_pez
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