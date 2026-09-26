Entre Hilos: ¿Qué son los movimientos “post”?

Para la gran mayoría de las tradiciones de pensamiento que hemos revisado en esta temporada, en algún momento se ha planteado un momento “post”: post-romanticismo, post-idealismo, post-estructuralismo, etc. Es decir, prácticamente todas las escuelas de pensamiento enfrentan, en algún momento, críticas a sus contribuciones, desafíos a su hegemonía, pero, al mismo tiempo, se resisten a morir. El uso de este prefijo busca compatibilizar esas críticas sin necesariamente abandonar sus aportes más significativos.

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Ilustraciones: @pajaro_pez



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