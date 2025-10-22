Hora de conversar: ¿Cómo se vive en 18 metros cuadrados?

Hoy nos preguntamos: ¿Qué es peor vivir en el centro cerca del metro, los servicios y el lugar de trabajo en espacios de entre 30 y 18 metros cuadrados o habitar en los extramuros de la ciudad a dos horas de ida y dos de vuelta del trabajo en micro en una vivienda social de 50 metros cuadrados?

De en qué hemos convertido el derecho a la vivienda, hablaremos con la doctora en urbanismo, Loreto Rojas Symmes, y el dirigente vecinal de Estación Central, Alejandro Verdugo.