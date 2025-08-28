Sebastián Espinosa: “Si no nos preparamos, la Inteligencia Artificial profundizará desigualdades”

Skillnest y la carrera por no quedar atrás en la era de la inteligencia artificial (IA), fueron el foco de La Mesa de esta semana y para eso invitamos a Sebastián Espinosa, el fundador y CEO de la academia tecnológica más grande de Latinoamérica.

Su diagnóstico: Chile está algo adelantado en la región, pero aún a años luz de los gigantes globales. Dice que las empresas quieren sumarse a la ola de la IA, pero la mayoría no sabe cómo empezar ni tiene una hoja de ruta.

“Chile está un poco a la delantera en Latinoamérica en materia digital, pero seguimos muy lejos de los líderes globales como EE.UU., China o Corea”.

Y advierte que la disrupción será mucho más rápida que revoluciones anteriores: lo que antes tomaba décadas, hoy se mide en meses.

“Las empresas están con ganas de hacer cosas en inteligencia artificial, pero aún no saben bien por dónde empezar: hay entusiasmo, pero también mucha incertidumbre”.

El riesgo de la desigualdad

Espinosa advierte que la IA puede profundizar brechas: quienes tengan pensamiento crítico y capacidad de síntesis multiplicarán su productividad, mientras que quienes no, quedarán más atrás. Por eso su apuesta social es fuerte: entrar en liceos y colegios técnicos antes de que sea tarde.

“Este cambio no es lineal, es exponencial: lo que antes tomaba diez años ahora se transforma en meses. Estamos frente a un salto tan grande como lo fue la llegada de Internet”.

El método Skillnest

Formar en habilidades digitales básicas y avanzadas: de alfabetización digital a data science, ciberseguridad e IA. Enseñar que el futuro no es saber programar, sino saber preguntar: el arte del prompt engineering. Preparar tanto a grandes empresas como a liceos técnicos y gobiernos para procesos de reskilling y upskilling masivo.

El negocio

Valorizada en US$ 6 millones, Skillnest factura US$ 2 millones anuales y es rentable desde el día 0.

Tiene alianzas con gigantes como Anglo American, BHP Escondida, Banco de Chile, BancoEstado, Accenture y Sonda.

Sus próximos pasos: expansión a México y al mercado anglosajón con programas en inglés, además de desarrollar sus propias soluciones de IA educativa.